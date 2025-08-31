Das Familienparadies Sporthotel Achensee ruft und die ganze Familie zum Herbsturlaub in den Bergen

Wenn der Sommer leise winkt und die ersten bunten Blätter durch die Luft tanzen, ist die perfekte Zeit für eine Auszeit in der Natur voller Lachen und Leichtigkeit. Für Spaziergänge durch raschelndes Laub, sanfte Sonnenstrahlen auf der Nase und Geschichten, die abends beim Kuscheln erzählt werden. Das Familienparadies Sporthotel Achensee in Tirol ist ein Ort, an dem aus kleinen Momenten große Erinnerungen entstehen. Ganz entspannt. Ganz natürlich. Ganz viel Familienglück.

Ein Hotel, das Familien versteht

Das familiengeführte Hotel liegt zwischen bunt gefärbten Wäldern und dem funkelnden Achensee. Es begrüßt seine Gäste mit echter Tiroler Herzlichkeit und einem wunderbaren Gespür dafür, was Familien wirklich brauchen. Platz zum Toben. Ecken zum Kuscheln. Zeit für Abenteuer und Raum für Ruhe. Vom krabbelnden Baby bis zum coolen Teenie, von entspannungssuchenden Eltern bis zu unternehmungslustigen Großeltern: Im Familienparadies Sporthotel Achensee ist jede:r herzlich willkommen. Und damit sich wirklich alle wohlfühlen, gibt es täglich von 9 bis 21 Uhr liebevolle Kinderbetreuung mit abwechslungsreichem Programm – altersgerecht, kreativ und voller Spaß.

Zauberhaft und erfrischend: Der kleine Achensee

Mitten im Hotelaußenbereich funkelt ein kleiner Schatz: ein Naturbadeteich, der so schön ist, dass er liebevoll „kleiner Achensee“ genannt wird. Hier wird geplanscht, gespritzt, vom Steg gehüpft, über die Rutsche gerutscht und in die Sonne geblinzelt. Umrahmt von Wiesen und fröhlichem Treiben ist diese Badeoase ein Lieblingsplatz. Und vielleicht der coolste Spielplatz im Spätsommer und an warmen Herbsttagen. Und wer das Schwimmen erst noch lernen will, ist ebenfalls bestens aufgehoben: Für Kinder gibt es Schwimmkurse im Innenpool (gegen Gebühr) – mit Spaß, Vertrauen und viel Erfolg wird der erste Sprung ins Wasser zum sicheren Vergnügen.

Ein Haus voller Möglichkeiten für kleine Wirbelwinde und große Träumer:innen

Im Familienparadies Sporthotel Achensee wird jeder Tag zum bunten Erlebnis: Die Kinderwelt des Hotels ist wie eine Schatztruhe, die jeden Morgen neu entdeckt werden will. Ob Ponyreiten, Zauberschule, Kinderdisco, Bastelwerkstatt oder Schatzsuche – hier sprudeln Fantasie und Kinderlachen um die Wette. In liebevoll betreuten Gruppen – vom gemütlichen Babynest bis zur coolen Teenie-Lounge – wird gebastelt, gespielt und entdeckt. Dabei entstehen nicht nur Erlebnisse, sondern oft auch Freundschaften.

Und wenn draußen mal Regen statt Sonnenschein wartet? Kein Problem – drinnen geht das Abenteuer einfach weiter: Im Ninja-Parcours wird geklettert und balanciert, an der Kletterwand hoch hinaus gekraxelt, an der interaktiven Videowall gespielt – und in der Indoor-Softplayanlage dürfen sich kleine Energiebündel so richtig austoben. Ein Highlight für kleine und große Rennfahrer:innen ist die neue Carrera-Autorennbahn – hier liefern sich Eltern und Kinder faire Duelle mit quietschenden Reifen.

Während die Kleinen auf Drachenjagd gehen, sich beim Fußballcamp austoben oder aus den Herbstschätzen aus dem Wald Kunstwerke schaffen, dürfen Mama, Papa, Oma oder Opa auch einfach mal nichts tun. Oder genau das, worauf sie Lust haben. Vielleicht entspannen sie in aller Ruhe im Spa oder schlafen mit einem Buch im Liegestuhl ein. Sie werden ganz bestimmt ein Lächeln im Gesicht haben, wenn sie die fröhlichen Geschichten der Kinder später beim Abendessen hören.

Wellness, die glücklich macht

Das 1.200 m² große Spa im Familienparadies Sporthotel Achensee ist ein entspannter Wohlfühlbereich – für große Genießer:innen und kleine Wasserratten gleichermaßen. Familienfreundlich, angenehm ruhig und entspannt stilvoll bietet er alles, was Körper und Seele strahlen lässt: Hallenbad, gemütliche Saunen, Dampfbad und herrliche Ruheräume mit Panoramablick. Auch die Kinder dürfen hier mitmachen und Wellnessluft schnuppern – mit Mini-Massagen, sanften Wohlfühlritualen und viel Spaß beim Planschen. Entspannung kennt schließlich kein Alter.

Herbstspaß direkt vor der Haustür

Wenn die Berge in bunten Farben leuchten und das Laub unter den Füßen raschelt, beginnt für kleine Entdecker:innen und große Naturfans die wunderbarste Zeit. Jetzt heißt es: Raus in die frische Luft. Ob mit der Kraxe durch den Wald spazieren, auf Panoramawegen radeln, eine fröhliche Bootsfahrt auf dem Achensee unternehmen oder die Pferde streicheln – im Sporthotel Achensee warten Abenteuer an jeder Ecke. Wer gern in Bewegung bleibt, schnappt sich eines der kostenlosen Citybikes oder Kinderfahrräder. E-Bikes, Mountainbikes und Anhänger gibt es gegen Gebühr – ideal für gemeinsame Touren durch die Tiroler Natur. Und das Schönste daran? Alles beginnt direkt vor der Haustür. Einfach loslaufen, losradeln und den Herbst von seiner schönsten Seite genießen.

Köstlich verwöhnt den ganzen Tag

Im Familienparadies Sporthotel Achensee kann man nach Herzenslust schlemmen – und das mit gutem Gewissen und ganz viel Geschmack. Die All-Inklusiv-Verpflegung vereint Tiroler Bodenständigkeit mit frischen Ideen aus der Familienküche. Regionale Zutaten, bunte Buffets, kreative Gerichte und täglich neue Leckereien lassen kleine und große Genießer:innen strahlen. Für die Minis gibt es natürlich Lieblingsessen am Kinderbuffet, für die Großen feine Menüs mit Pfiff. Dazu verwöhnen hausgemachte Kuchen am Nachmittag und rund um die Uhr alkoholfreie Getränke vom Getränkebrunnen. Und das wunderbare Gefühl, sich um nichts kümmern zu müssen. Einfach hinsetzen, genießen und glücklich sein.

Zuhause auf Zeit mit ganz viel Herz

Die stilvollen Familienzimmer und Suiten sind echte Wohlfühlorte – mit ganz viel Platz zum Kuscheln, Spielen, Ausruhen und Träumen. Auf Wunsch sorgen getrennte Schlafbereiche für ruhige Nächte, liebevolle Details für das gewisse Etwas. Ob mit Bergblick vom Balkon oder gemütlich auf der Terrasse – hier wohnt man nicht nur, hier erlebt man Familienzeit.

Familienurlaub im goldenen Herbst

Für alle, die im Herbst Sonne tanken und Zeit miteinander genießen möchten, gibt es jetzt besonders attraktive Angebote. Mit dem Herbstzeit-Paket vom 30. August bis zum 09. November 2025 wird der Urlaub noch schöner. Jetzt heißt es: Koffer packen, Lieblingsmenschen schnappen und auf ins Familienabenteuer.