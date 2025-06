Das eufy S4 Max NVR Security System schützt mühelos Heim und Geschäfte

eufy stellt heute mit dem eufy S4 Max NVR Security System die nächste Generation der Heim- und Geschäftssicherheit vor. Das erwartet euch!

Zum eufy S4 Max NVR Security System

Hiermit stellt das Unternehmen ein revolutionäres Überwachungssystem mit eingebautem KI-Agenten vor, das autonom schützt, analysiert und selbstständig reagiert. Das alles lokal und sicher – ohne Cloud-Zwang, in der Basisausstattung ohne Abokosten und mit einer künstlichen Intelligenz (KI), die mitdenkt. Ab sofort lässt sich das System bis einschließlich 22. Juni auf der eufy-Webseite mit einem Rabatt von 200,- Euro unverbindlich vorbestellen, erhältlich ist es dann ab Ende Juni für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.299,- Euro.

Was ist enthalten?

Das Herzstück des neuen Sicherheitskamera-Systems bildet der speziell entwickelte EdgeAICore, ein leistungsstarker NVR (Abkürzung für Network Video Recorder) mit integrierter Grafikeinheit, der Videoanalyse, Objektverfolgung und Bedrohungserkennung in Echtzeit lokal vor Ort übernimmt – ganz ohne externe Server. Sämtliche Daten bleiben folglich in euren Händen, und das nach höchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt, lokal gespeichert, jederzeit abrufbar. Satte 2 Terabyte an Speicherplatz stehen uns ab Werk zur Verfügung, damit die Datenmengen stets problemlos verstau- und abrufbar sind. Wer noch mehr braucht, erweitert das System ganz einfach auf bis zu 16 Terabyte. Bei der Datenmenge fällt es schnell schwer, den Überblick zu behalten. Daher sorgt die smarte Suche per Schlagwort wie „Fahrrad“, „Lieferant“ oder „schwarzes Auto“ direkt die passende Aufnahme.

eufy S4 Max-Kamera mit 360-Grad-Panorama, mal vier

Wenn der NVR das Gehirn ist, dann sind die vier im Lieferumfang enthaltenen eufy S4 Max-Kameras mit gleich drei hochaufgelösten Kameras die passenden Augen – und zwar überall. Durch die drei Linsen ist eine 360-Grad-Abdeckung gewährleistet, tote Winkel gehören der Vergangenheit an. Die S4 Max besteht aus einer 4K-Weitwinkelkamera mit einem Sichtfeld (Field of View) von 122 Grad. Dazu kommt eine um 360 Grad drehbare Dual-2K-PTZ-Kamera, die mit achtfachem Zoom Objekte in bis zu 50 Metern identifiziert. Durch die zuverlässige POE (Power over Ethernet)-Kabeltechnologie sind die Aufnahmen 24 Stunden, sieben Tage die Woche gewährleistet – kein Moment entgeht dem System. Falls Kabel im Individualfall nicht möglich sind – ein optionales WiFi-Modul erscheint noch diesen Sommer und macht auch den drahtlosen Einsatz möglich.

Bis zu 16 Kameras aus dem eufy-Ökosystem lassen sich einbinden, um alles stets im Blick zu haben. Für den optimalen Überblick sorgt die Live Cross Cam Tracking-Technologie und garantiert den passenden Übergang zwischen den einzelnen Kamerazonen. Somit ist im Stile eines virtuellen Wachtmeisters das erkannte Objekt kontinuierlich im Fokus. Dabei sorgt die integrierte KI für eine zuverlässige Erkennung von Mensch, Tier und sogar individuellen Verhaltensmustern. Das innovative System unterscheidet hierbei nicht nur, was sich da vor der Kamera bewegt, sondern auch wie. So entscheidet es im Bruchteil einer Sekunde, ob der neugierige Nachbar in der Nähe ist, die streunende Katze von nebenan oder doch unwillkommene Gäste ohne Einladung. Sind die tatsächlich auf dem Grundstück, sorgen leistungsstarke Sirenen, abwechselnd rot und blau leuchtende Warnlichter oder auch Sprachnachrichten durch das Zwei-Wege-Audio für Lärm, damit anschließend schnell wieder Ruhe eintritt.

Alles direkt im Blick: eufy Smart Display

Für den optimalen Überblick sorgt die eufy-App auf Android- und Apple-Geräten. Wer losgelöst davon die Kameras im Augen haben möchte, schaut sich das ab sofort erhältliche eufy Smart Display (199 Euro,- auf der eufy-Webseite und bei Amazon) genauer an. Erstmals bietet das Unternehmen ein eigenständiges, acht Zoll großes HD-Tablet für das optimale Tracking des smarten Heims an. Vier simultane Kameraansichten geben jederzeit einen Überblick über die eigenen vier Wände und das Grundstück. Der täglich zusammengestellte Sicherheitsbericht mit Gesichts- und Paketerkennung (ausschließlich mit der eufy HomeBase 3 möglich) fasst die wichtigsten Ereignisse kompakt zusammen. Was sagt ihr, wäre das etwas für euch?