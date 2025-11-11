Das bringt das neue Update für Hollow Knight: Silksong
Team Cherry hat ein neues Update für Hollow Knight: Silksong angekündigt, und der Patch ist bereits für PC verfügbar. Der Konsolen-Patch folgt bald!
Zum Silksong-Update
In erster Linie behebt das Update die chinesischen Übersetzungsprobleme im Spiel durch die Implementierung eines Fan-Mods von Team Cart Fix. Team Cherry lobt die Arbeit des Teams und erklärt, dass die beteiligten Personen „in der (ziemlich dichten) Erzählung und der Überehung beider Hollow Knight-Spiele gut versiert sind und die subtilen Verbindungen und Verbindungen verstehen, die im Text beibehalten werden sollten“. Weitere Highlights sind ein Filmkörnungseffekt, mehr Dithering-Optionen und eine Fülle von allgemeinen Korrekturen. Hier ist ein Blick auf die offiziellen Patch-Notizen (maschinell übersetzt):
- Die vereinfachte chinesische Übersetzung wurde aktualisiert, um die von Team Cart Fix bereitgestellte Fan-Übersetzung zu verwenden.
- Wechsel zum Unity-Eingangssystem, um die Gesamtunterstützung für den Controller zu verbessern. Dazu gehört auch, dass die Funktionen von Rumble, die jetzt für verschiedene Controller funktionieren, und zusätzliche Controller, die erkannt werden. Einige Probleme können weiterhin bestehen. Eine vollständige Liste der unterstützten Controller und Funktionen finden Sie unter: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.14/manual/SupportedDevices.html
- Zusätzliche Dithering-Levels zu erweiterten Optionen hinzugefügt. Standardmäßig ist ’niedrig‘.
- Filmkörnereffekt zu erweiterten Optionen hinzugefügt. Standardmäßig ist „aus“
- Verschiedene Lokalisierungskorrekturen in allen Sprachen implementiert.
- Es wurde behoben, dass Styx bei der Lieferung des Eies der Königin keine Rosenkränze gab.
- Es wurde behoben, dass die Augen des Druiden manchmal nicht richtig ausgerüstet wurden, wenn sie zum ersten Mal erworben wurden.
- Es wurden einige Down-Angriffs-Collider behoben, die in seltenen Fällen hängen blieben.
- Mehrere Fälle von Hornets plasmatifizierter Zustandsbereinigung wurden behoben, wenn sie nicht beabsichtigt waren (z. B. Bellway-Reise).
- Fehler beim Eintreten eines geflügelten Lebensatts behoben, anstatt die Plasmium-Phügelphelle zu verwenden, wurden Probleme behoben.
- Reduzierte unbeabsichtigte lange Bindungszeit bei Verwendung von Multibinder mit dem Schamanenwappen.
- Aktualisierung der anfänglichen Bindung von Multibinder, um Maden zu löschen, gemäß Community-Kommentaren.
- Die Haltbarkeit des Kranzes der Reinheit wurde erhöht.
- Leere wurde behoben, die Strom falsch leitet.
- Gurr den Outcast-Fallen-Wurf-Angriff wurde von einem einzigen Lob zum Spin-Stil aktualisiert, um die Zeit zu reduzieren, die statisch verbracht wird. Andere leichte Verfeinerungen.
- Best Beast Crest Fury Slashes, die nicht wie vorgesehen durchbohren.
- Die falsche Skalierung des Rune-Wut-Schadens wurde behoben.
- Thread Storm-Schadensaden wurde behoben (zusätzliche Treffer sänden nicht so stark nach unten).
- Seltene Fälle, in denen man die Kontrolle wiedererlangt, wenn man von einem Wraith gepackt wird, wurde behoben.
- Behoben Sie, dass Kuriere fälschlicherweise dieselbe Lieferung sofort nach Abschluss anbieten.
- Zusätzliche Fälle von Hornit, die in der Lage waren, einige feindliche Typen durch den Boden zu schieben, wurde behoben.
- Probleme behoben, bei denen Harpoon verwendet wurde, um bestimmte Bosse zu betäuben oder zu töten.
- Behobene gebrochene Maske, die nicht vor Volt-Gefahren schützt.
- Verschiedene kleinere Optimierungen und Korrekturen.