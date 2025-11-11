Das bringt das neue Update für Hollow Knight: Silksong

Team Cherry hat ein neues Update für Hollow Knight: Silksong angekündigt, und der Patch ist bereits für PC verfügbar. Der Konsolen-Patch folgt bald!

Zum Silksong-Update

In erster Linie behebt das Update die chinesischen Übersetzungsprobleme im Spiel durch die Implementierung eines Fan-Mods von Team Cart Fix. Team Cherry lobt die Arbeit des Teams und erklärt, dass die beteiligten Personen „in der (ziemlich dichten) Erzählung und der Überehung beider Hollow Knight-Spiele gut versiert sind und die subtilen Verbindungen und Verbindungen verstehen, die im Text beibehalten werden sollten“. Weitere Highlights sind ein Filmkörnungseffekt, mehr Dithering-Optionen und eine Fülle von allgemeinen Korrekturen. Hier ist ein Blick auf die offiziellen Patch-Notizen (maschinell übersetzt):