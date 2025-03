Das Bergblick Hotel & Spa öffnet am 29.5.2025 nach Umbauarbeiten wieder die Tore

Das Bergblick Hotel & Spa***** öffnet nach umfangreichen Umbauarbeiten am 29. Mai 2025 wieder seine Türen und lädt dazu ein, in exklusiver Alleinlage im Tannheimer Tal die schönsten Seiten des Lebens zu genießen. Umgeben von majestätischen Bergen, weitläufigen Wiesen und unberührten Wäldern, präsentiert sich das Hotel als ein Refugium für wahre Genießer. Hier gibt es keine Verpflichtungen, nur ungestörte Ruhe und pure Genussmomente. In einem der bezauberndsten Hochtäler Europas, fernab vom Trubel des Massentourismus, wird jeder Moment zu etwas Besonderem.

Erholung im Bergblick SPA: Luxus für Körper und GeistDas großzügige Bergblick SPA lädt ein, sich völlig zu entspannen und den Alltag hinter sich zu lassen. Der Innenpool, das ganzjährig beheizte Außenbecken mit Blick auf die majestätischen Berge und wohltuende Saunagänge bieten die perfekte Gelegenheit, sich ganz auf sich selbst zu besinnen. Exklusive Kosmetikbehandlungen und hochwertige Produkte von Team DR. JOSEPH sorgen für Pflege auf höchstem Niveau. In den Ruheräumen mit sanft wiegenden Wasserbetten und auf den Liegestühlen am Pool kann die Zeit stillstehen. Die Wälder und blühenden Wiesen fördern die innere Balance. Yoga unterstützt dabei, die eigene Mitte zu finden und sich ganz auf das Wohlbefinden zu konzentrieren.

Zwei-Hauben-Küche genießen

In der Grunstube, dem Gourmet-Restaurant des Bergblick Hotel & Spa, das von Gault&Millau mit zwei Hauben ausgezeichnet wurde, erwartet Feinschmecker ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis. Hier werden außergewöhnliche Kreationen serviert, die in einem exklusiven und stilvollen Ambiente ihren perfekten Rahmen finden.

Gäste der Gourmetpension genießen täglich wechselnde Menüs, die von regionalen und saisonalen Köstlichkeiten inspiriert sind. Die sorgfältige Auswahl der Zutaten verspricht ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Perfekt abgestimmte Weine aus dem Bergblick-Weinkeller runden die kulinarische Reise harmonisch ab.

In der Natur durchatmen

Eingebettet in die idyllische Landschaft des Tannheimer Tals eröffnet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, die unberührte Natur aktiv zu erleben. Auf über 300 Kilometern Wanderwegen lässt sich die atemberaubende Bergwelt entdecken, während Radfahrer das bezaubernde Tal auf zwei Rädern erkunden können. Für noch mehr Flexibilität sorgt der kostenlose Wanderbus, der direkt am Hotel hält, und für sportliche Gäste stehen hochwertige Mountain- und E-Bikes zur Verfügung. Mit dem Ticket „Sommerbergbahnen inklusive“ eröffnen sich zudem ganz neue Perspektiven – die Region lässt sich noch intensiver und bequemer erkunden.

Das Bergblick Hotel & Spa***** ist der ideale Ort, um sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen, zu entschleunigen und die wahren Genüsse des Lebens in einem edlen, ruhigen Ambiente zu erleben. Ein Ort, an dem Ruhe, Luxus und Genuss auf harmonische Weise miteinander verschmelzen.

Aktuelle Angebote:

Ladies Auszeit (ab 29.05.25, Anreise So.–Di.)

Leistungen: 3 Übernachtungen mit kulinarischem Verwöhn-Arrangement, Welcome Drink und Pralinen auf dem Zimmer, Bergblick SPA

Anwendungen pro Person: 1 x Hatha Yoga, 1 Gesichtsbehandlung 50 Min., 1 Massage nach Wahl 50 Min

Preis p. P.: ab 675 Euro

VerwöhnZeit (ab 29.05.25)

Leistungen: 5 Übernachtungen mit kulinarischem Verwöhn-Arrangement, Welcome Drink, Bergblick SPA

Anwendungen pro Person: 1 Gesichtsbehandlung 50 Min. oder 1 Ganzkörpermassage 50 Min.

Preis für 2 Personen: ab 2.300 Euro