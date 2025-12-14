Das Bayrischzell Familotel Oberbayern zelebriert Winterglück für Groß und Klein

Im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern erwartet aktive Familien:innen ein unvergesslicher Wintertraum in den bayerischen Alpen. Direkt am Fuße des Wendelsteins könnt ihr die innovative Move & Relax Philosophie hautnah erleben. Diese einzigartige Kombination aus maßgeschneiderter Bewegung, tiefgreifender Erholung und gesunder Kulinarik schenkt euch neue, nachhaltige Energie für den Familienalltag. Euer Winterurlaub wird hier zu einer perfekten Melange aus Naturerlebnissen, Sport, Entspannung und Abenteuer.

Pisten-Action ohne Auto-Stress

Die Lage des Familotels ist ideal, um die besten Skigebiete der Region zu erkunden. Das Auto könnt ihr getrost stehen lassen: Der kostenlose Skibus hält direkt vor der Tür. Eure Skipässe könnt ihr bequem an der Rezeption lösen, und schon dürft ihr euch ins Schneegestöber stürzen.

Am Sudelfeld erwartet Kinder:innen, Anfänger:innen und Könner:innen traumhafte Skitage. Von speziellen Kinderarealen über einen aufregenden Snowpark bis zur Actionwelt ist für Abwechslung gesorgt. Regionale Schmankerl in den Almhütten runden den Skitag ab.

Am Tannerfeld in Bayrischzell findet ihr puren Winterspaß: Zauberteppich, Kinder-Parcours und moderne Beschneiungsanlagen garantieren Schneesicherheit, ideal für erste Schwünge. Direkt im Hotelgarten gibt es eine Skiwiese für die Kleinsten, ergänzt durch Eislaufen, Snowtubing und Rodeln.

Move & Relax: Der Balance-Booster für Familien:innen

Die Move & Relax Philosophie stellt euer Wohlbefinden in den Mittelpunkt. Euch erwarten:

Moderne Trainingsbereiche und ein 25 m Sportbecken für euer persönliches Workout.

Erfahrene Coaches für Personal Training, Group-Fitness-Kurse oder individuelle Trainingspläne.

Praktisch: Eure Kinder:innen können im Urlaub im professionellen Kinderschwimmkurs schwimmen lernen.

Ergänzt wird dies durch gesunde, frische Mahlzeiten aus der Energy Küche, die Körper und Geist optimal versorgen.

Cozy Wintertage: Entspannung für jede:n

Im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern genießt ihr wertvolle Momente voller Wohlbefinden im Relax Bereich, der mit eigenen Zonen für aktive Familien:innen sowie für ruhesuchende Erwachsene konzipiert ist.

Der Innen- und Außenpool sowie Pletzi’s Wasserwelt laden zum gemeinsamen Schwimmen und Planschen ein.

In der stilvollen Saunalandschaft – inklusive Familiensauna – könnt ihr den Tag wunderbar ausklingen lassen.

Sanfte Massagen und wohltuende Anwendungen schenken Tiefenentspannung. Sogar die Kleinsten dürfen die entspannende Wirkung einer Baby- oder Kindermassage erleben.

Quality Time, die allen Generationen gerecht wird

Egal, wie alt eure Kinder:innen sind – hier ist jede Altersgruppe bestens aufgehoben. Das Angebot reicht von professioneller Babybetreuung über kreative Kinderprogramme bis hin zu actionreichen Angeboten für Teens.

Mit bis zu 60 Stunden Kinderbetreuung pro Woche, hochwertiger Babyausstattung und alkoholfreiem All-Inclusive könnt ihr den Urlaub rundum entspannt genießen. Während die Kinder:innen im Kids Club Neues entdecken, dürfen die Eltern:innen Momente der Ruhe oder gemeinsame Auszeiten zu zweit genießen.

Aktuelle Arrangements für euren Winterzauber

Mehr Weihnachten

Reisezeitraum: 22.-27.12.2025

Highlights: Ab 5 Übernachtungen = 6 Tage Family Time, All-Inclusive alkoholfrei, 1 Nacht geschenkt, Kinderbetreuung mind. 60 Stunden/Woche (ab 3 Jahre).

Preis p. P.: ab 2.280 Euro

Family Ski Magic