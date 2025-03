Das ARPURIA – Innovative Kulinarikwelt im Hideaway am Arlberg

Inmitten der beeindruckenden Tiroler Bergwelt, eingebettet in die traumhafte Kulisse von St. Anton am Arlberg, liegt das ARPURIA. Dieses besondere Hotel – Mitglied der exklusiven Hideaway Hotels Collection und der renommierten Leading Spa Hotels – hat sich darauf spezialisiert, seinen Gästen eine unvergessliche Auszeit zu bieten. Der Charme des ARPURIA spiegelt sich nicht nur in seiner einmaligen Lage wider, sondern auch in der einzigartigen kulinarischen Vielfalt, die hier geboten wird.

Die Restaurants des ARPURIA verbinden traditionelle Tiroler Gastlichkeit mit innovativer Kulinarik und schaffen eine geschmackliche Sinfonie aus lokalen und internationalen Aromen. Gäste dürfen sich auf ein stets wechselndes kulinarisches Erlebnis freuen, das die Authentizität der Region widerspiegelt und gleichzeitig neue gastronomische Akzente setzt.

Happy Morning, Happy You

Das Frühstück im ARPURIA macht Lust aufs Aufstehen. Eine beeindruckende Auswahl an frischen und gesunden Produkten erwartet die Gäste am Morgen, darunter 30 verschiedene Teesorten, Tiroler Müsli und Cerealien, hausgemachte Marmeladen sowie verschiedene Nussmuse. Eier direkt vom Bauernhof, regionale Käsesorten und eine Showküche, in der Eierspeisen, Porridge und süße Gerichte frisch zubereitet werden, verwöhnen an wunderbaren Slow Mornings. Kaffeespezialitäten von Illy sorgen für den perfekten Start in den Tag.

In-House Restaurants – Genuss „out of the box”

Im Sommer öffnet das ARPURIA die Türen zu zwei kulinarischen Welten, die Sinne und Geschmack auf einzigartige Weise ansprechen. Das PURA Casual Fine Dining und der Q Dinner Club @ Zenzis Stube laden zu einem außergewöhnlichen Gourmet-Erlebnis.

PURA, das Herzstück der kulinarischen Kreationen, zelebriert Natural Cuisine nach dem Slow Food Prinzip. Frische und Regionalität stehen hier nicht nur auf der Speisekarte, sondern stecken in jedem Bissen. Täglich wechselnde Menüs bieten neue Geschmackserlebnisse und eine Reise durch die Essenz der Natur – ein wahres Fest für die Sinne.

Im Q Dinner Club @ Zenzis Stube trifft die spannende Welt der asiatischen Fusionsküche auf die heimelige Wärme der alpinen Gemütlichkeit. Diese einzigartige Kombination verführt zu einem unvergesslichen Genuss, der in dieser Form nur in den Bergen zu finden ist. Hier verschmelzen exotische Aromen mit traditionellem Charme und schaffen ein Erlebnis, das in bester Erinnerung bleibt.

Wintergenuss voraus: Fondue und urbaner Genuss

Im Winter erweitert sich das kulinarische Angebot um das Fondue-Erlebnis in der Zenzis Stube. In einem urigen, traditionellen Ambiente können Gäste verschiedene Fondues genießen. Der Q Dinner Club bleibt auch im Winter bestehen und begeistert weiterhin mit exquisiter Asian Fusion Küche – jedoch nicht in der Zenzis Stube, sondern im Zentrum von St. Anton am Arlberg, in einem urban-modernen Ambiente mit einer einzigartigen LED-Decke und begrünten Wänden.

Regionalität und Nachhaltigkeit – Qualität an erster Stelle

Die Qualität der Zutaten steht in allen Restaurants des ARPURIA an erster Stelle. Durch enge Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten wird sichergestellt, dass die frischesten und hochwertigsten Produkte bezogen werden. Dieses Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit spiegelt sich in jedem Gericht wider.

Dine Around Halbpension – So flexibel, wie der Moment

Im ARPURIA beginnt kulinarischer Luxus dort, wo Freiheit auf Geschmack trifft. Mit dem exklusiven Dine Around Halbpension Konzept wird jede Mahlzeit zu einem Erlebnis voller Möglichkeiten. Statt eines festen Menüs eröffnet sich jeden Tag aufs Neue die Wahl zwischen den hauseigenen Restaurants – ganz nach Lust, Laune und Appetit.

Wer ins ARPURIA kommt, entdeckt eine neue Dimension von Luxus inmitten der atemberaubenden Landschaft des Arlbergs. Die Bucket-List für den bevorstehenden Sommer ist lange: Berge im Sonnenlicht bestaunen, raufkraxeln, rumwandern, E-biken, den Sommer genießen – und herrlich essen und trinken.