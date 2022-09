Das Anker 555 PowerHouse bietet eine Kilowattstunde, tragbar und verfügbar

Die mobile Ladestation Anker 555 PowerHouse bietet euch sage und schreibe 1.000 Watt Leistung, und das für eine Stunde lang. Lest hier mehr!

Mehr über das Anker 555 PowerHouse

Als das Anker 521 PowerHouse im April auf den in Kinderschuhen steckenden Markt kam, war kaum absehbar, welch großes Interesse die neue Produktkategorie auslösen würde (zu unserem Test des 535 PowerHouse geht es hier). Ein halbes Jahr später sind die mobilen Ladestationen kaum noch aus der Tech-Welt wegzudenken und waren zuletzt auf der IFA 2022 in aller Munde. Mit dem neuen Anker 555 PowerHouse erweitert Anker sein bisheriges Portfolio um ein spannendes Modell mit 1.024 Wattstunden und 1000 Watt Leistung, das ab sofort auf der offiziellen Anker-Webseite und bei Amazon.de für 1299,99 Euro erhältlich ist. Trotz ihrer enormen Leistungsfähigkeit ist die 13,1-Kilogramm-Powerstation dank Tragegriff mobil in vielen Situationen einsetzbar. Sie bietet dank der zahlreichen Anschlüsse – 2x USB-A, 3x USB-C, 2x Schuko-Steckdose und 1x 12V- Autoanschluss – genug Saft für alle Einsatzmöglichkeiten.

Damit lassen sich zum Beispiel 66x ein iPhone 13 aufladen, siebzehneinhalb Stunden ein Mini-Kühlschrank betreiben oder eineinhalb Tage eine Lichtquelle nutzen. Das sturzfeste Unibody-Gehäuse und die ebenso robusten wie effizienten Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP) halten über 3.000 Ladezyklen ohne merklichen Kapazitätsverlust stand. Anker gibt daher ganze fünf Jahre Garantie bei dem gewohnt hervorragenden Support auf alle seine PowerHouses. Das Anker 555 PowerHouse ist schnell einsatzbereit, lässt sich etwa via USB-C und mit dem mitgelieferten Netzteil in knapp vier Stunden wieder vollständig aufladen. Besonders umweltfreundlich ist die Energiebetankung der LFP-Akkus mit Solarmodulen: Wer zwei der optional erhältlichen Anker 625 Solarpanel (je 369,99 Euro) mit jeweils 100 Watt im Duo-Verbund nutzt, lädt das PowerHouse mit kostenloser Sonnenenergie in fünfeinhalb Stunden wieder vollständig auf.