Das ambitionierte Kingmakers kommt später

Aber jetzt wurde seine Veröffentlichung verschoben, ohne dass ein neues Datum in Sicht ist. Die Entwickler haben ein Update auf Steam gepostet , um zu sagen, dass der geplante Start, nur wenige Tage entfernt, „nicht mehr möglich sein wird“, und erklärten weiter, dass sie „etwas mehr Zeit für die inhaltliche Politur benötigen, bevor wir uns gut fühlen, Geld dafür zu verlangen“. Seht euch einen Trailer zum Game an:

Kingmakers hat seit seiner Ankündigung im letzten Jahr eine Menge Hype ausgelöst, und es gehört zu den Top-Titeln auf der Wunschliste auf Steam. Das Spiel schickt die Spieler „in der Zeit zurück in eine vom Krieg zerrgerissene Mittelalterzeit mit einem riesigen Arsenal an modernen Waffen“, von Waffen bis hin zu Panzern. Und wenn ihr die Trailer gesehen habt, wisst ihr, dass es nicht nur das Konzept ist, das verrückt ist – das Gameplay, das uns bisher gezeigt wurde, ist völlig übertrieben. In seiner Erklärung zur Verzögerung sagte das Team, dass Kingmakers „ein unglaublich ehrgeiziges, kompromissloses Spiel ist, und wir wollen keine geplanten Features kürzen, um es früher aus der Tür zu bekommen“.

„Mit Kingmakers haben wir uns darauf vorgehen, die Unreal Engine 4-Codebasis an ihre absoluten Grenzen zu bringen und gleichzeitig mittelklasse-PCs echte 60 fps zu liefern, ohne dass gefälschte Frames erforderlich sind“, schrieb das Team. „Wir sind ein 80%iges Ingenieurs-Team, das in dieses Geschäft eingegangen ist, um technologische Barrieren zu überwinden. Wir haben derzeit Zehntausende von Soldaten, jeder mit KI und Pfadfindung, die mit dem konkurrieren, was man von einem AAA-Dritt-Shooter erwarten würde. Wenn ihr euch von einem Kampf entfernt, spielt er sich weiter ab. Nichts ist gefälscht. Wir werden sehr bald einen halbstündigen Deepdive über das Kingmakers-Gameplay präsentieren, mit einem umfassenden Überblick über alles, woran wir gearbeitet haben.“