Das A1 Alpha 21 Test: Office-Smartphone mit starker Kamera

Das A1 Alpha 21 ist ein Smartphone, das ihr um null Euro zu jedem Tarif ab dem A1 Xcite S bekommt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier!

Über das A1 Alpha 21

Das A1 Alpha 21 ist ein Budget-Smartphone von TCL, wie es im Buche steht. Daher verwundert es nicht, dass sich der Anbieter es leisten kann, das Einsteigergerät um null Euro zum Tarif zu „schenken“. Es ist mit 6,52 Zoll normal groß, zudem gibt es eine 48 Megapixel-Kamera, einen 4.000 mAh fassenden Akku sowie das aktuelle Android 11. Vom Datenblatt her klingt das Ganze ja schon mal sehr ansprechend, und der süße, süße Preis von 0 Euro rundet das gelungen ab.

Es gibt auch einige coole Dinge, die das Gerät mitbringt. Darunter befindet sich ein Fingerabdruckscanner auf der Rückseite, der einerseits perfekt platziert ist und andererseits für Sicherheit sorgt. Mehr Infos zu den technischen Daten gibt es wie üblich auf der offiziellen Website des Smartphones, aber auch weiter unten in diesem Testbericht. Bevor wir uns aber dem tatsächlichen Test des Geräts widmen, wollen wir zunächst wissen, wie A1 selbst das Smartphone beschreibt:

Die A1-Beschreibung

Mit seinem großen 6,52’’ V-Notch Display in HD+ Auflösung, der beeindruckenden 48-Megapixel-HD-Triple-Kamera auf der Rückseite und der hochauflösenden HDR- Frontkamera setzt es neue Maßstäbe in seiner Klasse. Wie alle A1 Smartphones wurde auch das A1 Alpha 21 von unseren A1 Experten mitentwickelt, optimiert und intensiv getestet. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Mit seinem stylischen Design, seinem großzügigen 4.000 mAh Akku und seinem leistungsstarken Octa-Core Prozessor ist es allen Anforderungen des digitalen Lifestyles gewachsen und eine echte Herausforderung für seine Konkurrenten in diesem Preissegment. Das Auspacken macht Freude: Das tolle Display, seine hervorragende Kamera und das mitgelieferte Zubehör machen es zu einem Smartphone mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das A1 Alpha 21 im Alltag

Dank Android 11 gestaltet sich die Einrichtung wie auch das Verwenden des Alpha 21 als äußerst einfach. Einfach Schritt für Schritt den Anweisungen folgen, und ihr könnt gar nicht irren! Wenig überraschend tut das Smartphone genau das, was es soll, und die Standardeinstellungen sind komfortabel. Das reguläre 60 Hz-Display tut seinen Dienst, allerdings müsst ihr auf spezielle Goodies wie ein Always-On-Display verzichten. Die Leistung des Smartphones ist okay, aber es gibt Ruckler in manchen Mittelklasse-Games.

Auf dem Homescreen sind schon mal interessante Apps zu finden, auf Wunsch könnt ihr diese fix installieren. Das mögen die einen als Gängelung sehen, andere als guten Service – auf jeden Fall ist es simpel, das Alpha 21 euren Wünschen anzupassen, typisch Android! So habt ihr im Juli 2021 die Software-Version vANAG(11-01) zur Verfügung, also Android 11 mit dem Sicherheitslevel von Mai 2021. Das ist schwer in Ordnung! Wie es mit zukünftigen Updates aussieht, muss man allerdings noch sehen.

Zur Performance und den Apps

Das hat jetzt aber nichts mit A1 zu tun, sondern mit der Langlebigkeit des A1 Alpha 21. Der klassische Geekbench 5-Test ergab nämlich einen Singlecore-Wert von 141 und einen Multicore-Wert von 837. Beides liegt auf dem Niveau von einem Samsung Galaxy A7, einem Mittelklasse-Gerät aus dem Jahre 2017. Wie viele große Android-Updates dieser Prozessor noch mitmachen wird, ist fraglich – doch Android 11 läuft darauf ohne Probleme. Das lässt hoffen, und die Apps laufen bis auf kleine Ruckler ebenso ohne Macken.

Apropos Apps: Wie vorhin angesprochen macht euch A1 zwölf Vorschläge, die sich in drei Ordnern befinden. Das sind Xplore TV AT, HANDY Parken, A1 Paket, A1 Charge, Smart Home Solution, A1 Smile, Project Makevoer, Freeze Rider, Gardenscapes, TikTok, AliExpress und Snapchat. Es ist eine Sache von Sekunden, diese Apps entweder zu installieren oder aber die Vorschläge samt und sonders zu entfernen. Das ist lobenswert, denn so manch anderer Hersteller macht es unnötig kompliziert, solche Vorschläge wieder zu entfernen.

Die Kameras und das Display

Die Triple-Kamera des A1 Alpha 21 besteht aus der 48 MP-Hauptkamera und zwei weiteren 2 MP-Sensoren. Wie es bei solchen Arrangements Standard ist, können hier nur die Bilder der Hauptkamera überzeugen. Die zwei Megapixel, egal ob bei einer Telekamera, einer Makrolinse oder einem sonstigen Sensor, sind einfach nicht mehr zeitgemäß und machen Bilder, die auf jedem vernünftigen Display nicht gerade knackig aussehen. Das ist auch bei diesem Smartphone der Fall, und auch die Einstellungen spielen hier kräftig mit. Die Bildgröße reicht von 7 MP (Vollbild) über 8 MP (16:9-Format) bis hin zu 12 MP (4:3).

Was den Bildschirm des Smartphones angeht, so sind seine größten Vorzüge seine Größe und seine moderne Verarbeitung. Wer ganz genau hinsieht, bemerkt, dass das A1 Alpha 21 nicht zu 100 Prozent scharf ist. Das IPS-Panel tut seinen Dienst, kann aber mit hochpreisigen AMOLED-Screens natürlich kaum mithalten. Zudem gibt es auch „nur“ 60 Hertz, aber das ist für normale Nutzung auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr also ein Smartphone für die Office-Anwendung sucht, findet ihr mit diesem Gerät vollkommen das Auslangen!

Die Technik des A1 Alpha 21

Der IPS-Bildschirm misst 6,52 Zoll und bietet eine Auflösung von 1600 x 720 Pixel. Er wird von einem MediaTek-Prozessor namens 6762D befeuert, es ist ein Achtkernprozessor. Dieser besteht aus vier Performance- und vier Stromspar-Kernen, und ihm stehen 4 GB Arbeitsspeicher zur Seite. 128 GB Speicherplatz (mit microSD-Karte erweiterbar) habt ihr zur Verfügung, davon sind etwa 105 GB für euch nutzbar. Dazu gesellt sich eine 48 Megapixel-Kamera und zwei weiteren 2 MP-Sensoren, die Frontkamera löst mit 8 MP auf und liefert brauchbare Ergebnisse.

Der Akku des Geräts fasst 4.000 mAh und bringt euch auch durch starke Tage. Die Abmessungen des A1 Alpha 21 betragen 165,64 x 75,59 x 8,8 mm bei einem Gewicht von 180 Gramm. Das ist angenehm leicht und auf die Größe gerechnet sogar eher wenig. Weiters bietet das Gerät Bluetooth 5.0, WLAN bis zum n-Standard und zum Ladevorgang benötigt ihr ein Micro-USB-Kabel. Andere Gimmicks wie induktives Laden oder dergleichen gibt es hier nicht, das braucht das Smartphone aber auch gar nicht. Es tut einfach genau das, was es soll!