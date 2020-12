Dark Justice – Du entscheidest! ab 14.1.2021 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für Thriller-Fans – EuroVideo Medien veröffentlicht mit Dark Justice – Du entscheidest! einen interessanten Genre-Vertreter am 14.1.2021 auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

Jake De Long (Martin McCann) ist einer der besten Programmierer der Welt. In einem verlassenen Lagerhaus in Luxemburg arbeitet er an einer geheimen Website, die demnächst live gehen soll. Doch die Polizei sitzt ihm im Nacken und steht kurz davor, sein Versteck zu stürmen. Es gelingt ihm zu entkommen und nach Kanada zurückzufliegen, wo seine Kollegin Valérie (Astrid Roos) auf ihn wartet, um ihre eigentliche Lebensmission zu erfüllen: die Entführung von vier global einflussreichen Persönlichkeiten. Das Ziel ist es, sie dazu zu bringen, ihre Umweltsünden zu gestehen, während sie live über Jakes Website im Internet übertragen werden. Die Zuschauer sollen entscheiden – schuldig oder nicht…