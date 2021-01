Cyberpunk-Stealth-Action-RPG Disjunction erscheint am 28.1.2021

Sold Out und Ape Tribe Games kündigen heute an, dass das Cyberpunk Stealth-Action-RPG Disjunction am 28. Januar 2021 für PS4, Xbox One, Switch und PC erscheint.

Inspiriert von Tech Noir-Klassikern spielt das Sci-Fi-Stealth-Action-RPG Disjunction in der dystopischen Unterwelt New Yorks im Jahre 2048. Der Spieler erlebt die Geschichten drei hartgesottener Bürger, die einer Verschwörungstheorie auf den Grund gehen und somit über das Schicksal der Stadt bestimmen. In den ineinander verwobenen Geschichten der ProtagonistInnen wählt ihr euren eigenen Spielstil und könnt aus einem Arsenal an futuristischer Technik, Waffen und kybernetischen Upgrades wählen, um entweder tödlich in nervenaufreibenden Kämpfen anzugreifen oder unentdeckt aus den Schatten heraus zu agieren. Die reaktive Story, in der Fähigkeiten durch kybernetische Upgrades verbessert und ganze Fraktionen in die Knie gezwungen werden, passt sich den Spielerentscheidungen an.