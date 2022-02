Cyberpunk-Shooter-RPG The Ascent kommt im März auf PlayStation 4 und 5

Es hat eine Weile gedauert, aber The Ascent ist auch bald für PlayStation-Konsolen verfügbar. Einen Trailer und mehr findet ihr gleich hier bei uns!

Über The Ascent

Es ist offiziell: The Ascent kommt demnächst auch für PlayStation-Konsolen heraus. Das von Neon Giant entwickelte Spiel, das erstmals im Januar von einer Rating-Behörde für PlayStation „geoutet“ wurde, wird am 24. März für PlayStation 5 und PlayStation 4 offiziell veröffentlicht. Das isometrische Shooter-RPG spielt in einer Cyberpunk-Metropole, in der Megakonzerne den Ort dominieren. Hier arbeitet jeder für sie als Zwangsangestellte und zahlt Schulden ab, die er den Unternehmen dafür schuldet, dass sie sie nach Veles gebracht haben. Eine Dystopie, der es zu entkommen gilt! Das am 29. Juli 2021 für PC (via Steam), Xbox One und Xbox Serie veröffentlichte Spiel erzielte am ersten Wochenende über 5 Millionen Dollar und sicherte sich den Platz Nummer eins in den Steam Global Charts. Hier ein Trailer für euch: