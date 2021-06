Cyberpunk meets Crime: No Guns Life ab 7.10.2021 auf DVD und Blu-ray

Cyberpunk meets Crime in No Guns Life, das von Kazé Deutschland hierzulande – voraussichtlich – ab 7. Oktober dieses Jahres (wie auch Dog & Scissors) mit Volume 1 auf DVD und Blu-ray starten wird. Insgesamt soll die Serie mit bedrückender Atmosphäre und grotesk aussehenden Cyborgs in mitten der Nachwehen des Kriegs in vier Volumens erscheinen.

Worum geht’s?

Krieg bringt Tod und Elend hervor – und Extender: Cyborgsoldaten, die ihren Körper zur Verfügung gestellt haben, um durch moderne Technologien zur lebendigen Waffe zu werden. Juzou Inui war einer dieser Extender, anstelle eines Kopfes sitzt eine riesige Pistole auf seinem Hals. Sein großes Problem ist jedoch, dass ihm irgendjemand seine Erinnerung geraubt hat und er nicht mehr weiß, wer genau ihn zum Cyborg gemacht hat.

Die Nachkriegszeit bringt nicht für alle Frieden: Viele Extender finden sich in der Kriminalität wieder, also ist es Zeit für Juzou einzugreifen! Als „Beseitiger“ kümmert er sich um die Fälle durchgedrehter Extender. Sein Leben wird aber noch mehr auf den Kopf gestellt, als ein Extender vor ihm steht und bittet, das von ihm entführte Kind zu beschützen. Der fremde Extender wird nicht nur bereits vom Amt für Sicherheit gejagt, sondern – wie sich bald herausstellt – auch vom „Berühren“, einem Konzern, der infolge des Krieges groß und mächtig geworden ist. Doch was will „Berühren“ ausgerechnet von diesem Kind?