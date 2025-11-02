Cyberpunk Edgerunners erscheint am 20.11.2025 als limitiertes Steebook

Gute Nachrichten für Sammler:innen – Cyberpunk Edgerunners erscheint am 20.11.2025 als limitiertes Steelbook mit 2 Blu-rays.

Worum geht’s?

Nach einer Tragödie will David Martinez sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen, indem er zum Edgerunner wird und sich in die Unterwelt von Night City stürzt. Cyberpunk: Edgerunners stellt die Frage, wie weit man gehen kann, um seine Grenzen zu überwinden, und wozu das Streben nach Ruhm in einer Stadt, die von Habsucht und Verachtung für menschliches Leben beherrscht wird, führen kann. In einer futuristischen Stadt, in der sich alles um Technologie und Körpermodifikationen dreht, überleben letztlich nur die Stärksten.

Bunt und voller Abgründe – in Cyberpunk: Edgerunners kommen nicht nur die Protagonisten an ihre Grenzen. Zwischen Eddies, Verbrechen und Körpermodifikation, lässt sich auch der hartgesottenste SciFi-Fan in diese Welt entführen.