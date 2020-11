Cyberpunk 2077 finale Folge Night City Wire veröffentlicht

Bevor Cyberpunk 2077 am 10.Dezember 2020 erscheint bekommen wir noch die finale fünfte Folge von Night City Wire zu Gesicht. Diese ist wiedereinmal vollgepackt mit Promotion-Material und macht Lust, endlich selbst Hand an den Kontroller zu legen. Genauer gesagt bekommen wir durch ausführliches Behind-the-Scenes-Material Einblicke hinter die Entwickler-Kulissen.

Superstar Keanu Reeves spricht in seinem Interview über die Zusammenarbeit mit CD Project Red. Was die aufwändigen, aber durchdachten Sounds und den Score von Cyberpunk 2077 betrifft, bekommen wir neue Erkenntnisse präsentiert. Und am Ende dürfen wir noch über einen noch bis dato nicht veröffentlichten Gameplay-Trailer staunen. Aber seht am Besten selbst im Video unten. Die Vorfreude steigt auf jeden Fall ins unermessliche!