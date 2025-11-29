Cyberpunk 2077 erreicht Meilenstein, überholt The Witcher 3

Das polnische Studio bestätigte, dass das RPG seine Haupteinnahmequelle ist, da Cyberpunk 2077 35 Millionen Verkäufe vor The Witcher 3 erreicht hat.

Siegreiches Cyberpunk 2077

CDPR enthüllte den neuen Meilenstein in seinem jüngsten Ergebnisbericht. „Das ist ein besseres Ergebnis, als The Witcher 3 im gleichen Zeitrahmen nach der Veröffentlichung erzielen konnte“, sagte CFO Piotr Nielubowicz. Das macht es jetzt zur „Haupteinnahmequelle“ des Unternehmens, das an Cyberpunk 2 arbeitet, dessen Entwicklung zwischen Teams in Warschau und Boston aufgeteilt ist. Während sich etwa die Hälfte des Unternehmens weiterhin auf die Entwicklung von The Witcher 4 konzentriert, plant CDPR, bis Ende 2027 über 300 Entwickler an der Sci-Fi-Fortsetzung zu haben, was darauf hindeutet, dass dieses Jahr einen Wendepunkt markieren wird, da das Studio auf die gesamte Produktion des letzteren umschlägt. Zumindest, wenn alles nach Plan läuft.

Während Cyberpunk 2077 immer noch fast halb hinter den gesamten 60 Millionen Verkäufen von The Witcher 3 steht, ist sein neuer Rekord beeindruckend für ein Spiel, dessen Start eine der bekanntesten Katastrophen in der jüngeren Spielegeschichte war. Trotz des Lobes für die PC-Version führte der Konsolen-Port, insbesondere auf Konsolen der letzten Generation, zu viralen Bug-Montagen, Fan-Revolten und Investoren-Absprüngen. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Spiel, das einmal von Sony von PSN abgezogen wurde, zur Cash Cow eines Unternehmens wird. Ein Großteil dieser Wende ist auf eine Reihe von massiven Patches und die fantastische Phantom Liberty-Erweiterung von 2023 zu verdanken. Auch die klasse Nintendo Switch 2-Version hilft dabei!