Cyberpoint & Click-Adventure Encodya nun auch für Konsolen erhältlich

Wir haben den Titel bereits am PC einem Test unterzogen – unserer Eindrücke findet ihr hier .

Publisher Assemble Entertainment und 1-Mann-Studio Chaosmonger Studio veröffentlichen das Cyberpunk-Adventure Encodya nun auch für Nintendo Switch, Xbox und PlayStation. Es handelt sich dabei um ein klassisches Point-and-Click-Adventure in einem düsteren Sci-Fi-Setting geschmückt mit einer herzergreifenden Geschichte. Das Waisenkind Tina und ihr Roboterwächter SAM-58 kämpfen täglich um das nackte Überleben auf den Straßen von Neo Berlin 2062, bis sie eines Tages eine rätselhafte Nachricht von ihrem verstorbenen Vater erreicht.

Das dystopische Abenteuer ist auch auf Steam und GOG für 24,99€ verfügbar. Zusätzlich wird eine Save The World-Edition auf Steam angeboten, die Artbook, Soundtrack, Behind-The-Scenes-Material und Desktop-Hintergrundbilder enthält. Von jeder verkauften Save The World-Edition von Encodya werden 10% der Einnahmen an das Kinderhilfswerk Plan International gespendet, welches auch Waisenkinder unterstützt.