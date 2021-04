Cyber-Noir-Verhörspiel Silicon Dreams ab 20.4.2021 erhältlich

Die Cyber-Noir-Verhörsimulation Silicon Dreams , die vom in Österreich ansässigen Entwicklerduo Clockwork Bird stammt, erscheint am 20. April für PC via Steam.

Worum geht’s?

In einer von Konzernen kontrollierten dystopischen Zukunft, in der die Grenzen zwischen dem Realen und dem Künstlichen fast völlig verschwommen sind, gerät ein Verhörmodell-Androide zwischen Big Tech und einer sich anbahnenden Revolution. Die SpielerInnen können einschüchtern, manipulieren, verraten oder befreunden; sie können den Revolutionären helfen oder ihren Untergang herbeiführen. Sie können sich an ihre strenge Programmierung halten – oder abweichenden Emotionen nachgeben.