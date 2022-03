CX Plus SE True Wireless: Sennheiser bringt neue Special Design Edition der Ohrhörer auf den Markt

Sennheiser spendiert dem CX Plus True Wireless eine Special Edition, die unter dem Namen CX Plus SE True Wireless an den Start geht. Die Special Edition überzeugt mit einem gebürsteten, matten Finish und neuem Look. Wie auch die CX Plus bieten die Ohrhörer kristallklaren Klang mit Active Noise Cancellation-Funktion (ANC), einfache und intuitive Bedienung sowie ein schlankes Design für höchsten Tragekomfort – den ganzen Tag über.

Neues Design, bewährte Features

Der eigens entwickelte TrueResponse-Treiber sorgt für einen brillanten Sound und bringt audiophile Technologie in den Alltag. Das speziell für Sennheiser Premium-Ohrhörer entwickelte und in Deutschland gefertigte Akustiksystem liefert High-Fidelity-Stereoklang mit satten Bässen, natürlichen Mitten und klaren, detaillierten Höhen.

Dank Active Noise Cancellation erleben Musikliebhaber*innen auch in lauteren Umgebungen jedes Detail ohne Ablenkung. Mit dem Transparency Mode lassen sich Außengeräusche mit nur einem Fingertipp aber auch einblenden – so kann die Umgebung besser wahrgenommen und sich unterhalten werden, ohne die Ohrhörer herauszunehmen.

Der Sennheiser CX Plus SE True Wireless lässt sich dank der anpassbaren Touch-Oberfläche einfach bedienen: Touch-Befehle können individuell festgelegt und die Steuerung von Audio, Anrufen und Sprachassistenten an die eigenen Vorlieben angepasst werden. Die Ohrhörer sind mit jeweils zwei Mikrofonen ausgestattet, die eine kristallklare Stimmaufnahme für Anrufe und den Zugriff auf Sprachassistenten bieten. Außerdem lassen sich beide Ohrhörer sowohl als Paar als auch einzeln und damit unabhängig voneinander verwenden

Alle Sennheiser True Wireless-Ohrhörer werden nach den neuesten ergonomischen Erkenntnissen entwickelt – das minimalistisch und perfekt ausbalancierte Design des CX Plus SE True Wireless bildet hier keine Ausnahme und sorgt den ganzen Tag über für optimalen Komfort. Die Special Edition ist nach IPX4 spritzwassergeschützt und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Und da das Leben nicht langsamer wird, halten die In-ears mit einer Akkulaufzeit von acht Stunden Schritt, die durch Aufladung in der Transportbox auf bis zu 24 Stunden verlängert werden kann.

CX Plus SE True Wireless Preis und Verfügbarkeit

Der CX Plus SE True Wireless ist ab dem 1. April in Schwarz für 179,90 EUR (UVP) erhältlich. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.