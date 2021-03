Crusader Kings 3 Northern Lords DLC angekündigt (Release 16.3.2021)

Am gestrigen Abend enthüllte Paradox Interactive während der PDX Insider mit Crusader Kings 3 Northern Lords den ersten DLC zur Mittelarter-Saga. Dieses Flavor Pack bringt neue nordische Themen, darunter Abenteurer-Königreiche, immersive Charakter-Kunst, wunderschöne Musik, 3D-Modelle, Ereignisse und Entscheidungen und vieles mehr. Einen ersten Einblick in den DLC gewährt der Ankündigungs-Teaser-Trailer:

Worum geht’s in Crusader Kings 3?

In Crusader Kings 3 führt ihr ein Adelshaus durch die Geschichte, herrscht über Länder, Kulturen, Religionen, militärische Operationen und vieles mehr. In diesem Spiel dreht sich alles um die Führung eines mittelalterlichen Imperiums und den Fortbestand der eigenen Blutlinie. Ihr könnt in den Schatten Intrigen spinnen oder offen mit ihren Armeen vorrücken, um eure Grenzen zu erweitern. Ihr verwendet Diplomatie und Familienbande, indem ihr Beziehungen und Einfluss nutzt, um eure Blutlinie zu schützen. Denn wenn ihr keinen geeigneten Erben hervorbringen, endet eure Linie – und das Spiel.

Wie eingangs erwähnt, erscheint der DLC bereits am 16.3.2021 für PC.