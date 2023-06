Crunchyroll enthüllt Psycho-Pass: Providence Start-Termin

Crunchyroll bringt in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment PSYCHO-PASS: Providence ab Juli 2023 lokalisiert weltweit in die Kinos. Hierzulande wird es allerdings erst Ende August soweit sein – vorher startet der Film beispielsweise in Nordamerika. Der Film wird hierzulande in der deutschen Sprachfassung im Kino aufschlagen.

Was erwartet euch?

Januar 2118. Chefinspektorin Akane Tsunemori des Amts für Öffentliche Sicherheit, erhält einen Bericht über einen Vorfall auf einem ausländischen Schiff – die Leiche von Professorin Milicia Stronskaya wurde entdeckt. Hinter dem Vorfall steckt eine Gruppe namens „Peacebreakers“, eine ausländische paramilitärische Organisation. Sie gilt als eine neue Bedrohung von außen, die es auf die Forschungsunterlagen der Professorin abgesehen hat, die als „Stronskaya-Dokument“ bekannt sind. Zusammen mit Shinya Kogami, einem ehemaligen Flüchtling des Amts für Öffentliche Sicherheit, wird Akane mit einem Fall konfrontiert, der schnell über ihre Erwartungen hinaus eskaliert. Die Stronskaya-Papiere könnten eine Wahrheit ans Licht bringen, die Japans Regierung und sogar das Sibyl-System bis ins Mark erschüttern würden. Es ist diese bisher nicht erzählte Geschichte, die die fehlende Verbindung enthüllt.