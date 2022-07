Crunchyroll bringt One Piece: Red im Oktober 2022 ins Kino

Crunchyroll Filmverleih bringt den Kinofilm One Piece: Red aus dem Hause Toei Animation im Oktober 2022 in Deutschland und Österreich sowohl in der jap. Originalsprache mit Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung in die Kinos.

Worum geht’s?

Eine allmächtige Stimme. Mit feuerroten Locken: Auf der Musikinsel Elegia gibt Prinzessin Uta, die beliebteste Gesangs-Diva der Welt, ihr erstes Live-Konzert! Die Strohhutbande, andere Piraten, die Marine und jede Menge Publikum wollen Utas “überirdische” Stimme erleben. Sie erscheint jedoch in einem ganz anderen Licht, als Ruffy die schockierende Tatsache enthüllt, dass sie die Tochter des Piraten-Kaisers Rothaar- Shanks ist! Was genau ist diese „neue Ära, in der alle glücklich sind“, von der Uta singt? Wird ihre Stimme ewiges Glück oder endlose Gefangenschaft hervorbringen?