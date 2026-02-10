Crossplay für Fallout 76 ist immer noch im Planungsstadium

Bethesda sagt, dass es erwägt, Crossplay zu Fallout 76 hinzuzufügen, betont aber, wie kompliziert das alles ist.

Crossplay für Fallout 76?

Der Hersteller betont, dass es zu diesem Zeitpunkt eine sehr komplexe Sache wäre, die hinzugefügt werden könnte und weit entfernt wäre, falls es passieren würde. In einem Interview wurden Kreativdirektor Jon Rush und Produktionsdirektor Bill LaCoste gefragt, ob es Pläne gibt, Xbox-, PlayStation- und PC-Spielern irgendwann gemeinsam das Spiel zu ermöglichen. Rush erklärte, dass das Entwicklungsteam die Möglichkeit von Crossplay untersuchte, dies aber im Moment keine Priorität habe. „Wir schauen uns das an und haben Pläne, um zu versuchen, das zu untersuchen, was diese Arbeit für uns mit sich bringen wird“, sagte er. „Es ist einfach nicht in den unmittelbaren Plänen für uns. Wir wissen, dass die Spieler es wollen.“ LaCoste fügte hinzu, dass es während der anfänglichen Entwicklung Teil der Pläne gewesen wäre, wäre es schwierig genug gewesen.

Aber zu versuchen, es in ein Spiel zu implementieren, das jetzt fast ein Jahrzehnt alt ist, wäre eine extrem komplizierte Aufgabe. Die Hardware, die Patches, so gut wie alles wurde mittlerweile zu einem Zeitpunkt seit dem Launch entweder nur berührt oder komplett verändert beziehungsweise ausgetauscht. „Es sind nur riesige technische Hürden, die Dinge sind, die Sie vor der Veröffentlichung angehen, während Ihrer tatsächlichen Entwicklung des Produkts“, erklärte er. „Also zurückgehen und es nachrüsten, um das zu tun, wenn Sie verschiedene Orte haben, auf die die Spieler zeigen, und jetzt müssen Sie sich um Berechtigungen, Kontokäufe und Währung kümmern. Was wir den Spielern versprechen können, ist, dass wir weiter nachforschen und weiterhin versuchen werden, Pläne zu erstellen, um dies in Zukunft zu ermöglichen – nur nicht kurzfristig.“