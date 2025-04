Cronos: The New Dawn erhält ersten Gameplay-Trailer

Bloober Team (Silent Hill 2) hat den ersten Gameplay-Trailer für sein neues Spiel Cronos: The New Dawn veröffentlicht.

Über Cronos: The New Dawn

Das Spiel findet in zwei Zeiträumen statt, „den düsteren Ruinen einer postapokalyptischen Zukunft sowie im Polen der 1980er Jahre“. Cronos: The New Dawn, das im Oktober 2024 angekündigt wurde, soll später im Jahr 2025 auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheinen. Es wurde allerdings noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Ein neuer Gameplay-Trailer, den wir unten sehen können, zeigt das erste erweiterte Gameplay des kommenden Survival-Horror-Spiels. Das Video hebt auch die Schlüssel-Gameplay-Schleife des Spiels hervor. Feinde bleiben nicht lange tot, und wenn wir sie nicht verbrennen, können sie von anderen Feinden absorbiert werden, wodurch sie stärker werden.

Jacek Zięba, Co-Regisseur und Produzent, sagte: „Stellen Sie sich Folgendes vor: eine verzerrte Mischung aus Sci-Fi, Zeitreisen, retro-futuristischer Angst und Körperhorror – alles vor der düsteren Kulisse des Polens der 80er Jahre. Was für eine Fahrt, oder? Und was auch immer du tust… lass sie nicht verschmelzen.“ Wojciech Piejko, Co-Regisseur und Designer, fügt hinzu: „Wie bekämpft man sie? Feuer! Verbrenne die Gefallenen, bevor sie mit Lebewesen verschmelzen. Die Fusion verändert das Spiel und fügt dem Kampf eine ganz neue Strategieebene hinzu. Treiben Sie Ihre Überlebensinstinkte bis zum Maximum.“ Das klingt alles irgendwie sehr cool – mal sehen, wie sich das so spielt. Hier das Video für euch!