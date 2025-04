Croc: Legend of the Gobbos bekommt Update mit Verbesserungen

Argonaut Games hat das neue Update für sein Croc: Legend of the Gobbos-Remaster veröffentlicht, das Fehlerbehebungen und Verbesserungen bringt.

Über Croc: Legend of the Gobbos

Das Croc: Legend of the Gobbos-Update ist jetzt für die PC-Version verfügbar, und Argonaut Games plant, das Update bald für die Plattformen PlayStation, Xbox und Switch einzuführen. Obwohl das Game ohne Platin-Trophäe auf PS4 und PS5 auf den Markt kam, brachte der remasterte 3D-Plattformer mehrere neue Funktionen, die die Spieler voll ausnutzen können. Zu diesen neuen Funktionen gehören ein brandneuer Kontrollbildschirm, HD-Grafiken und Crocipedia, ein umfangreiches und kuratiertes digitales Museum mit lange verlorenen Entwicklungsressourcen wie Spieldesign-Dokumenten, Konzeptkunst, Animationstests und Interviews mit Teammitgliedern. Nach dem Start des Spiels am 2. April haben die Entwickler des Spiels Feedback von der Community gesammelt, um das erste Update des Spiels vorzubereiten. Das Update 1.0.4 ist jetzt auf GOG mit mehreren Fehlerbehebungen verfügbar. Kollisionsprobleme mit dem stacheligen Ball, seltsame Positionierung und stotternde Bewegungen sowie Probleme mit fehlenden Partikeleffekten wurden alle behoben, so dass die Spieler während des Spiels eine ausgefeiltere Erfahrung haben sollten.

Darüber hinaus werden Puzzleteile auf dem Auswahlbildschirm auf Inselebene jetzt gesammelte Puzzleteile korrekt identifizieren, und die Musiktrack-Auswahl stimmt jetzt mit der ursprünglichen PlayStation-Veröffentlichung von 1997 überein. Die Länge der Musikspur, die auf dem Crocipedia-Bildschirm angezeigt wird, wurde für einige Titel korrigiert, die zuvor falsche Titellängen anzeigten. Darüber hinaus hat Update 1.0.4 ein Rendering-Problem behoben, bei dem Daten im Croc: Legend of the Gobbos-Remaster überschrieben wurden. Die PC-Version erhielt auch eine Fehlerbehebung für gelegentliche Abstürze beim Laden oder Abspielen von FMVs. Einige plattformspezifische Probleme wurden behoben, um das In-Game-Erlebnis für Konsolenspieler zu verbessern. Die Nintendo Switch-Version erhielt „überwältigendes Benutzerfeedback“, da die Steuerung im Spiel nicht ideal für das Tastenlayout der Konsole war. Infolgedessen hat Argonaut Games die Position der Tasten „Sprung“, des 180-Grad-Flip und „Angriff“ ausgetauscht, um sie dem Originalspiel und allen anderen Plattformen zu entsprechen. Ihr seht, das Team ist mit Feuereifer dabei!