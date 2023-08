Crime & Dine: Don Duality (PC) erscheint am 25. August 2023

Das kartenbasierte Don Duality -Spiel, in dem ihr als Mafiaboss ein Restaurant führt, wird am 25. August 2023 für PC erscheinen. Lest mehr!

Irgendwie erinnert Don Duality an andere Genre-Mixes, etwa Pizza Connection (für das beste Feeling bräuchte man den passenden Controller!). Auch in diesem Spiel wird organisiertes Verbrechen mit Restaurantmanagement verbunden, und vielleicht fühlen sich Fans ja dadurch angesprochen? Jedenfalls genießt das gute alte Deckbuilding gerade seinen starken Moment im Rampenlicht, und hier ist ein weiterer Titel dieser Machart. Für alle Unentschlossene gibt es natürlich auch eine Demo namens Initiation, in der ihr neun Tage lang das kunterbunte Treiben der Mafia-Familie verfolgen könnt. Sie ist exklusiv auf PC via Steam verfügbar. Was haltet ihr von solchen Games?