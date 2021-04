Cozy Grove Review – Gestrandet auf Spirit-Bear-Island

Zu Beginn der globalen Pandemie traf Nintendo’s Life-Simulation Animal Crossing: New Horizons den Ton der Zeit perfekt und wurde zu einem weltweiten Gaming-Phänomen. Cozy Grove versucht in den selben Fußstapfen zu folgen, bringt aber einen übernatürlichen Spin, frischen Look und etwas mehr Storytelling mit ins Spiel. Entwickelt und herausgegeben von Indie-Studio Spryfox, lässt Cozy Grove eine oder einen Spirit Scout auf einer offenbar verlassenen Insel stranden, deren ruhelose Bären-Geister (was auch sonst?) es zur Ruhe zu helfen gilt. Tag für Tag haben wir die Bewohner der Insel kennengelernt die Insel in Echtzeit mit neuem Licht erfüllt.

Cozy Grove ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.