Cosy Layering – COMMAs Stiltrend für kühle Tage

Wenn die Temperaturen fallen, wird es Zeit für den angesagten Layering Look. Statt dicker Wintermäntel setzt man jetzt auf clevere Kombinationen aus leichten, weichen Materialien. Feine Strickpullover, fließende Blusen und wärmende Westen werden übereinander getragen – so entsteht ein Look, der nicht nur praktisch, sondern auch unglaublich stilvoll ist.

Die Farbpalette reicht von sanften Cremetönen über warme Erdtöne bis hin zu edlem Grau. Kuschelige Stoffe wie Kaschmir, Wolle und Fleece sorgen für ein wohliges Tragegefühl, während raffinierte Schnitte und Accessoires das Outfit modern abrunden.

Cosy Layering steht für Komfort, Stil und Individualität – ein Trend, der Gemütlichkeit neu definiert und sich perfekt an wechselhaftes Herbstwetter anpasst.