Core Keeper kommt Ende Januar 2026 auf Nintendo Switch 2

Fireshine Games und Pugstorm werden am 28. Januar 2026 eine Nintendo Switch 2 Edition von Core Keeper mitsamt dem aktuellsten Update veröffentlichen.

Über Core Keeper

Richtig, es geht um das gemütliche Mining-Abenteuerspiel Core Keeper, das zusammen mit dem „Void & Voltage“-Update des Spiels veröffentlicht wird, gaben die Unternehmen bekannt. Alles zielt darauf ab, um die Leistung von Nintendo Switch 2 zu nutzen, so bietet die Nintendo Switch 2 Edition eine verbesserte grafische Wiedergabetreue und eine erhöhte Bildrate, die auf 60 Bilder pro Sekunde steigt, zusammen mit visuellen Verbesserungen bei Beleuchtung, Schatten, Wasserqualität und Partikeleffekten. Die Nintendo Switch 2 Edition enthält auch native kooperative Unterstützung für bis zu acht Spieler, doppelt so viele wie die ursprüngliche Nintendo Switch-Version. Alle Fans, die auf der ursprünglichen Nintendo Switch spielen, können auch an kooperativen Sitzungen mit acht Spielern teilnehmen, wenn sie sich mit einer auf Nintendo Switch 2 gehosteten Sitzung verbinden.

Core Keeper – Nintendo Switch 2 Edition startet zusammen mit dem Update „Void & Voltage“, einem großen neuen Content-Update, das am 28. Januar als kostenloser Download auf allen Plattformen erscheint. Das „Void & Voltage“-Update führt ein brandneues Biom ein, das es zu erkunden gilt – Breaker’s Reach – zusammen mit neuen Feindtypen und dem kolossalen neuen Robo-Boss S.A.A.H.A.B.A.R. und erweitert die Welt von Core Keeper mit explosiver Action, Automatisierungsausrüstung und zerstörerischer neuer Waffen. Kämpfe mit dem brandneuen Flammenwerfer und der mächtigen Minigun ins Leere, während ihr euch auf den Weg zur Entwicklung des Advanced Automation Table macht, einer Handwerksbank, die mehrere neue Werkzeuge einführt, um das Leben im Untergrund zu rationalisieren. Seht selbst den aktuellsten Trailer zum Spiel und zum Update!