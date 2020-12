Cop Craft Vol. 1 ab 28.1.2021 auf DVD und Blu-ray

Anime House veröffentlicht die 12 Folgen umfassende Anime-Serie Cop Craft ab 28.1.2021 auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

15 Jahre, nachdem im Pazifik ein Portal zu einer anderen Welt erschienen ist, ist die Millionenstadt San Teresa entstanden – eine bunte Mischung beider Welten! Eine glitzernde Stadt der Träume, in deren Schatten Gewalt und Verbrechen regieren. Kei Matoba ist ein desillusionierter Cop, der Tag für Tag gegen die Auswüchse der Unterwelt kämpft. Nach dem Tod seines Partners wird ihm Tilarna Exedilika an die Seite gestellt: Eine Ritterin aus der anderen Welt: energisch, idealistisch – und bedenklich ahnungslos, was den Alltag unserer Welt betrifft. Es ist Abneigung auf den ersten Blick und zum Streiten findet sich immer Zeit – egal mit wem es das ungleiche Duo auch zu tun bekommt!