Cooles Lee Cronin’s The Mummy Gewinnspiel zum Kinostart

Die junge Tochter eines Journalisten verschwindet spurlos in der Wüste. Die zerrüttete Familie ist fassungslos, als das Mädchen acht Jahre später plötzlich wieder bei ihnen auftaucht. Doch was eigentlich ein freudiges Wiedersehen sein sollte, verwandelt sich schnell in einen wahren Albtraum.

Nach dem Rekord-Revival der Toten in „Evil Dead Rise“, widmet sich Drehbuchautor und Regisseur Lee Cronin einer der berühmtesten Horrorgeschichten aller Zeiten und verwandelt sie in eine gewagte und abgedrehte Neuinterpretation: „Lee Cronin’s The Mummy“!

Cast & Crew

Die Hauptrollen in „Lee Cronin’s The Mummy“ spielen Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace sowie Veronica Falcón. Das Drehbuch stammt von Cronin, der auch Regie führte. Produziert wurde der Film von James Wan, Jason Blum und John Keville. Als ausführende Produzenten wirkten Michael Clear, Judson Scott, Macdara Kelleher und Lee Cronin mit. Hinter der Kamera wurde Cronin von einem Team herausragender Filmkünstler unterstützt, darunter Kameramann Dave Garbett, Produktionsdesigner Nick Bassett, Editor Bryan Shaw, Kostümdesignerin Joanna Eatwell und Komponist Stephen McKeon. Für das Casting zeichneten Terri Taylor und Sarah Domeier Lindo verantwortlich. New Line Cinema, Atomic Monster und Blumhouse präsentieren eine Produktion von Wicked/Good: „Lee Cronin’s The Mummy“.

Der Filmstartet am 16.4.2026 in den österreichischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 23.4.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!