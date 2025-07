Cooles Indie-Kartenspiel The Royal Writ (PC) kommt am 7. August

The Royal Writ, das nächste Spiel von Yogscast Games, wird nächsten Monat auf Steam veröffentlicht.

Über The Royal Writ

Das Spiel wird von Save Sloth Studios entwickelt und von Yogscast Games veröffentlicht. Es wird am 7. August auf Steam veröffentlicht. The Royal Writ wurde als „ein sein lane-basiertes Kartenspiel mit Permadeath“ beschrieben und begann sein Leben als Eintrag für den 48-stündigen Ludum Dare-Spiel-Jam-Wettbewerb, entwickelte sich aber schließlich nach positivem Feedback zur vollständigen Entwicklung. „Manchmal können die Probleme eines Königreichs durch einfache Kommunikation gelöst werden – weshalb seine illustre Hoheit beschlossen hat, Briefe zu verschicken, in denen er einige der Unruhestifter in seinen Thronraum ruft“, heißt es in der Inhaltsangabe des Spiels. „Und wenn die Empfänger die Einladung etwas nur ungern annehmen? Kein Problem! Eine kleine Belagerung hat niemandem geschadet.“

Wir sammeln und platzieren die Kreaturen des Königs auf dem Schlachtfeld, wo sie vorwärts marschieren und versuchen, feindliche Streitkräfte zu besiegen. Jede Kreatur hat unterschiedliche Stärken und Schwächen, und das Schlachtfeld selbst kann ihren Fortschritt beeinflussen. Wenn beispielsweise ein Gebiet mit Wasser bedeckt ist, können landgestützte Kreaturen Schwierigkeiten haben, durchzukommen, während Wasserbewohner durchschwimmen können und fliegende Kreaturen die Gefahr einfach vollständig ignorieren können. Die Schlachtfelder werden prozedural generiert, und die Spieler nehmen an Minispielen teil, um ihre Karten zu verbessern und zu verbessern. Die Hauptwist des Spiels ist jedoch die Einführung von Permadeath. „Man könnte ewig damit verbringen, eine besonders tolle Karte zu stärken, nur damit sie nach einer falschen Entscheidung verschwindet.“