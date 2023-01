Cook Serve Forever (PC) kommt im April 2023 im Early Access heraus

Cook Serve Forever wird im April in Early Access für PC über Steam starten, dies kündigte der Entwickler Vertigo Gaming an.

Mehr über Cook Serve Forever

Eine Demo ist jetzt verfügbar, falls euch so etwas gefällt. Das Spiel soll auch auf Konsolen veröffentlicht werden, wobei der Termin für diese Veröffentlichtungen wohl erst später bestätigt wird. Cook Serve Forever ist ein Kochabenteuerspiel, in dem ihr als Nori Kaga spielen, eine autodidaktische Köchin mit nichts anderem als einem Essenswagen und einem Traum. Natürlich wollt ihr Ruhm erlangen, ganz wie ihr Vorbild, die kulinarische Königin, Chefin Rhabarber. Das Spiel lässt euch dabei freien Lauf und ihr könnt vieles tun. Ihr werdet eure Speisekarte überarbeiten und ergänzen, köstliche Rezepte erlernen und eine vielfältige Gruppe von anderen Figuren kennenlernen.

Die dramatische Geschichte ist voll vertont, unter anderem von Elspeth Eastman (League of Legends), Maya Aoki Tuttle (Destiny 2), Emme Montgomery (Cook, Serve, Delicious 3?!), Broden Kelly (Aunt Donna), SungWon Cho (God of War: Ragnarok, Boyfriend Dungeon), Jennifer Roberts (Triangle Strategy) und mehr! In Cook Serve Forever soll euch ein riesiges neues Abenteuer mit Dutzenden von Stunden Gameplay erwarten. Wenig überraschend geht es immer ums Kochen, und dabei kommen Hunderte von neuen Zutaten und Rezepten mit einem völlig neuen dynamischen Kochsystem zum Einsatz. Zu hören ist ein eigens komponierter Original-Soundtrack des preisgekrönten Komponisten Jonathan Geer. Ist das etwas für euch, was meint ihr?