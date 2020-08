Control Ultimate Edition angekündigt (Release auch für PC)

Die weltweite digitale Veröffentlichung startet am Donnerstag, den 27. August, genau ein Jahr nach der Erstveröffentlichung des Spiels. Die Control Ultimate Edition enthält das preisgekrönte Spiel mit allen Erweiterungen, inklusive der am gleichen Tag erscheinenden Erweiterung AWE (mehr dazu erfahrt ihr hier), zum Preis von €39,99. Am Donnerstag, den 10. September wird die Control Ultimate Edition für PC im Epic Games Store und digital für PS4 und Xbox One erhältlich sein.