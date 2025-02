Commandos: Origins erscheint am 9.4.2025

„Der Green Beret könnte es mit seinem ikonischen Spruch nicht besser ausdrücken: Consider it done”, so Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios. „Nach mehr als vier Jahren des Studioaufbaus, der Design- und Entwicklungsarbeit sowie des unschätzbaren Community-Feedbacks aus verschiedenen Playtests kann die Operation ‘Release’ für Commandos: Origins starten. Wir freuen uns, dass Spieler:innen nun die Entstehungsgeschichte der Eliteeinheit erleben können, die den Grundstein für dieses legendäre Franchise gelegt hat.”