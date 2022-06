Commandos 3 HD Remaster ab September 2022 im Xbox Game Pass enthalten

Kalypso Media und Raylight Games kündigen Commandos 3 HD Remaster an, das ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass sowie dem PC Game Pass verfügbar sein wird.

Worum geht’s?

Spieler:innen können sich in dem mit Spannung erwarteten HD-Remaster des dritten Teils der klassischen Echtzeit-Taktikserie auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs in Europa schleichen. Dank der verbesserten Steuerung und einer überarbeiteten Benutzeroberfläche führen Spieler:innen ihre Spezialeinheiten in Commandos 3 – HD Remaster tief hinter die feindlichen Linien, um den Alliierten den Sieg zu erkämpfen. Überarbeitete 3D-Modelle und Texturen warten in unerbittlichen Missionen in den tödlichen Schützengräben von Stalingrad, dem fanatischen Herzen des Dritten Reiches in Berlin und am D-Day in der Normandie.

Kalypso Media freut sich außerdem anzukündigen, dass im Einzelhandel ein Commandos Double Pack mit Commandos 3 – HD Remaster und Commandos 2 – HD Remaster erhältlich sein wird. In diesem aufregenden Commandos-Doppelpack können Spieler:innen beide Remastered-Editionen der genreprägenden Serie genießen. Das Double Pack wird später dieses Jahr im Online- und Einzelhandel verfügbar sein.