Comma präsentiert einen sanften Start in den Frühling

Diese Capsule markiert ein softes Opening der Saison und schlägt die Brücke zur kommenden Frühjahrshauptkollektion von COMMA. Feminine Silhouetten, klare Linien und natürliche Töne definieren einen Look, der unkompliziert funktioniert – jeden Tag und zu jedem Anlass. Vielseitige Pieces bilden die Basis einer Garderobe in Bewegung: reduziert im Design, stark in der Wirkung und leicht zu kombinieren.

Mit fließendem Tailoring in Khaki, skulpturaler Strickware und minimalistischen Streifen setzt der Januar-Drop auf zeitlose Klassiker, die ganzjährig das Sortiment bereichern. Haptische Qualitäten treffen auf präzise Schnitte, die mühelos wirken und gleichzeitig Struktur geben.

Die Farbpalette vereint cremige, helle Nuancen mit geerdeten Grüntönen und liefert damit einen klaren Ausblick auf die kommenden Monate: modern, tragbar und mit jener Selbstverständlichkeit, die die DNA der Marke ausmacht!