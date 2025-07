comma August-Kollektion steht unter dem Motto „Bohemian trifft Western“

Die August-Kollektion von comma vereint mühelos Bohemian Chic mit markanten Western-Elementen und schafft so einen nahtlosen Übergang in die Herbstsaison. Inspiriert von natürlichen Farbtönen, filmischen Einflüssen und zeitgenössischen Trends bietet die Kollektion vielseitige Looks, die sowohl tagsüber als auch abends glänzen.

Im Mittelpunkt stehen florale Prints in sanften Grau- und Blautönen, kombiniert mit modernen Tailoring-Highlights. PU-Leder-Pieces in Taupe verleihen der Kollektion eine selbstbewusste Note, während western-inspirierte Denim-Styles und feine Cord-Sets mit strukturierten Jacken und Hosen dem Sortiment Textur und Charakter geben. Accessoires wie Cowboyhüte und breite Gürtel runden den charakteristischen Bohemian-Western-Look ab.

Die Kollektion lebt von Kontrasten – romantische Blumenmuster treffen auf robuste Stoffe, feminine Elemente verschmelzen mit markanter Raffinesse. So entstehen mühelos kombinierbare Pieces, die tagsüber natürliche Eleganz ausstrahlen und sich abends in echte Eyecatcher verwandeln. Eine Must-have-Kollektion für die moderne Garderobe – vielseitig und stilvoll.