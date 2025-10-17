Comeback einer 80er-Legende: Atari kündigt das Intellivision Sprint an

Atari hat heute das Intellivision Sprint vorgestellt, eine brandneue Spielkonsole, mit der das 45-jährige Jubiläum der Veröffentlichung der ursprünglichen Videospielkonsole Intellivision gefeiert wird. Mit 45 beliebten Spielen und einer Reihe technischer Verbesserungen wird das Intellivision Sprint ab dem 17. Oktober zum Preis von 119,99 € vorbestellbar sein und am 23. Dezember in Europa erscheinen.

Das Intellivision wurde 1980 als direkter Konkurrent zum Atari 2600 auf den Markt gebracht und löste eine legendäre Rivalität aus, die als „Erster Konsolenkrieg“ bekannt wurde. Das Intellivision bot den Spielern ihrer Zeit realistischere Sportspiele, aufwändigere Grafik und einzigartige Controller.

Das neue Intellivision Sprint wurde in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI entwickelt und verfügt über ein authentisches Design mit der originalen gold-schwarzen Oberfläche und der Holzmaserung auf der Vorderseite. Zu den technischen Verbesserungen gehören zwei kabellose Controller, ein HDMI-Ausgang und ein USB-A-Anschluss zur Erweiterung der Spiele-Bibliothek.

Die 45 integrierten Spiele repräsentieren den damaligen Vorsprung von Intellivision bei Sport- und Strategiespielen. Zu den Highlights zählen die Sportspiele Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis und Super Pro Football sowie die Strategiespiele B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle und Utopia. Zu den beliebtesten Arcade-Spielen gehören Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice und Boulder Dash. Zwei der einzigartigen Controller-Overlays sind ein echter Eye-Catcher und für jedes Spiel der Sammlung enthalten.