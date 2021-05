Comeback: Das Vindobona nimmt heute den Theaterbetrieb wieder auf

Das Vindobona konnte am 28. Oktober 2020 die Eröffnungsgala und am 31. Oktober 2020 noch die Halloween Show spielen. Danach kam leider der Lockdown. Ein halbes Jahr später öffnet das Restaurant am 19. Mai und das Theater nimmt am 27. Mai 2021 wieder den Spielbetrieb auf. Die Saison eröffnet gleich eine neue Show, die speziell für das Vindobona kreiert wurde – Der Club Couleur mit der Kleinkunstprinzessin Grazia Patricia und Metamorkid. Maya Hakvoort lädt an drei Abenden zu ihrer neuen Dinnershow “Maya’s Magic Moments” mit Stargästen wie Sandra Pires, Nazide Aylin sowie Tini Kainrath und Drew Sarich. Sona MacDonald und Angelika Kirchschlager präsentieren ihr Programm “Broadway Songs”. Rudi Roubinek nimmt das Publikum auf eine humoristische Reise zwischen Kaisern und Kanzlern, Monarchen und Ministern mit. Außerdem erlebt das Publikum die Premiere von “Burlesque Extravaganza” des Cirque Rouge. Den Abschluss der Saison macht die Show “MusiCAL Night” im Vindobona mit den CulinarICAL Allstars.

Die nächsten Shows im Überblick

Club Couleur – Eine Revue mit Vielfalt und Farbgehalt

27. Mai 2021, 19:00 Uhr

Burlesque, Chanson, Comedy, Lipsync und Tanz treffen aufeinander – umrahmt von der facettenreichen Kunst des Drag. Ein Abend ganz im Sinne aller Farben: BUNT! So bunt wie ihre Gastgeberinnen – die Kleinkunstprinzessin & Metamorkid. Die zwei Wiener Szenegrößen könnten unterschiedlicher nicht sein: Metamorkid, eine herausragende Performance- & Fashion Queen und die Comedy Queen Grazia Patricia, die Kleinkunstprinzessin, ergänzen sich und schlagen an diesem Abend gemeinsam mit den unterschiedlichsten Gastkünstlerinnen und -künstlern eine Brücke zwischen schwarz und weiß. Eine Revue, die diverse Farben bekennt. Eine Revue für Alle. Everybody is welcome!

Maya’s Magic Moments – Dinnershow mit den Bond Girls Sandra Pires & Nazide Aylin am 29. Mai 2021 um 19:00 Uhr

mit Tini Kainrath am 11 Juni 2021 um 19:00 Uhr

mit Drew Sarich am 30. Juni 2021 um 19:00 Uhr

Maya Hakvoort lädt zu einem humorvollen Programm, in welchem neben Anekdoten auch eine Vielzahl an Liedern zu hören sein wird. Maya lädt immer einen Stargast aus dem Genre Musical oder der Popszene ein, um gemeinsam einen großartigen Abend zu gestalten. Dazu gibt es ein Dinner mit Highlights aus dem Ursprungsland des Stargasts. Den Auftakt macht Maya Hakvoort gemeinsam mit ihren “Bondgirls” Sandra Pires und Nazide Aylin mit einem großartigen Abend, an dem die Titelsongs aus sämtlichen James Bond Filmen zu hören sind. Dazu gibt es ein dreigängiges Dinner passend zum Motto des Abends. Mit Tini Kainrath gestaltet Maya einen wienerischen Soul Abend. Am Abend mit Drew Sarich werden die beiden Backstage-Geheimnisse ausplaudern und neben zahlreichen Anekdoten wird es viele Musicalhits zu hören geben.

Wir bleiben Kaiser – von Kaisern, Politikern und anderen großen Tieren mit Rudi Roubinek

12. Juni 2021 um 19:00 Uhr

Rudi Roubinek ist Hauptautor der erfolgreichen TV-Satire „Wir sind Kaiser“. Ursprünglich zu Recherchezwecken begab er sich auf Spurensuche in die österreichische Vergangenheit und fand heraus: es gab etliche Herrscher, die genauso verrückt waren wie der Fernsehkaiser! Auf einer humoristischen Reise von einst bis jetzt erleben Sie zahlreiche Parallelen zwischen Kaisern und Kanzlern, Monarchen und Ministern, die viel größer sein wollten, als sie tatsächlich waren und sind. Und ob früher alles besser war oder nicht, ist in erster Linie eine Frage des Standpunktes.

Broadway Songs mit Angelika Kirchschlager & Sona MacDonald

18. Juni 2021 um 19:00 Uhr

Angelika Kirchschlager und Sona MacDonald begeben sich mit ihrem Programm in das Herz von New York, mitten in die schillernde Welt des Broadways. Mit einer großen Auswahl an Songs und Duetten verzaubern die beiden Sängerinnen mit der musikalischen Vielfalt der erfolgreichsten Broadway-Aufführungen. Zu hören sind u.a. Lieder und Duette von Stephen Sondheim, George Gershwin, Kurt Weill, Cole Porter, John Kander, Andrew Lloyd Weber, John Bucchino und Stephen Schwartz. Die Songliste umfasst Hits wie „New York, New York“, „All that Jazz“, „I Dreamed a Dream“, „This is the Moment“ und weitere Klassiker aus Musicals wie „A Chorus Line“, „Les Miserables“, „Wicked“, „Jekyll & Hyde“, „Chicago“ oder „Show Boat“.

Burlesque Extravaganza – Dinnershow (Created by CIRQUE ROUGE)

19. Juni 2021 um 19:00 Uhr

An diesem Abend erstrahlen die KünstlerInnen des Cirque Rouge – Metamorkid, Kalinka Kalaschnikow, Michelle Marvelous & Russell Bruner – in allen Regenbogenfarben! Das Publikum erlebt in einer Show die Schönheit von Burlesque, Vaudeville und der Dragkunst. Dazu wird ein ebenso extravagantes 3-gängiges Menü serviert.

MusICAL Night im Vindobona mit den CulinarICAL All Stars

25. und 26. Juni 2021 um 19:00 Uhr

Die CulinarIcal Allstars (Anetta Szabo, Antje Kohler, Tanja Petrasek, Jakob Semotan, Christoph Apfelbeck, Philipp Hägeli, Barbara Castka, Stefan Bleiberschnig und Martin Pasching) präsentieren ihre Lieblings-Musical-Hits der vergangenen Jahre und die neuesten Highlights der Musical Szene, live und unplugged begleitet von Andreas Brencic am Klavier.