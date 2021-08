Collection of SaGa Final Fantasy Legend erscheint demnächst für Mobile und PC

Square Enix freut sich bekannt zu geben, dass Collection of SaGa Final Fantasy Legend am 22. September für Mobile und am 21. Oktober für Steam erscheinen wird.

Damit könnt ihr die ersten drei Titel der beliebten SaGa-Serie (The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II, und Final Fantasy Legend III) in einer digitalen Sammlung erleben, die ursprünglich letztes Jahr für Nintendo Switch zum 30. Jubiläum der Reihe veröffentlicht wurde (wir berichteten). Erschaffen von Akitoshi Kawazu und ursprünglich 1990 auf dem Game Boy veröffentlicht, können langjährige Fans die originalgetreue Nachbildung der klassischen 8-Bit-Titel in diesem nostalgischen, bahnbrechenden Abenteuer genießen.

Collection of SaGa Final Fantasy Legend ist eine großartige Einführung in die Serie. RPG-Fans können durch Fantasiewelten reisen, Monster bekämpfen, Städte erkunden, Dungeons bewältigen und mehr, während sie brandneue Funktionen nutzen können, die das Erlebnis ebenfalls verbessern. Darunter: