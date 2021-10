Cole Cassidy – der neueste Held von Overwatch?

Mit Cole Cassidy kommt in den nächsten Tagen ein neuer Name in das Overwatch-Gefüge. Was das bedeutet, lest ihr hier!

Über Overwatch und Cole Cassidy

Overwatch-Kopfgeldjäger Jesse McCree hat einen neuen Namen: Er nennt sich ab sofort Cole Cassidy, dies kündigte der Entwickler Blizzard Entertainment am Freitag über Twitter an. Blizzard änderte McCrees Namen im Rahmen eines umfassenderen Plans, Verweise auf reale Entwickler und ehemalige Mitarbeiter des Studios nach einer Klage zu entfernen. Im Juli verklagte das kalifornische Ministerium für faire Beschäftigung die Muttergesellschaft Activision Blizzard und behauptete, sie habe eine Kultur gefördert, die weibliche Mitarbeiter sexueller Belästigung und geschlechtsspezifischer Diskriminierung aussetzte.

Entwickler von World of Warcraft und Overwatch haben sich seitdem verpflichtet, Verweise auf alle an der Klage beteiligten Personen zu entfernen – einschließlich der Umbenennung von Charakteren und Orten, die nach Mitarbeitern benannt sind. Dazu gehört auch der ehemalige Blizzard Entertainment-Mitarbeiter Jesse McCree, dessen Name für Overwatchs waffenschlingenden Cowboyhelden ausgeliehen wurde. “In Zukunft werden In-Game-Charaktere nicht mehr nach echten Mitarbeitern benannt, und wir werden nachdenklicher und anspruchsvoller sein, wenn es darum geht, reale Referenzen in zukünftigen Overwatch-Inhalten hinzuzufügen”, so die Entwickler.