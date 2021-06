Codename: Final Form bei Koch Primetime vorgestellt

Von Entwickler Reikon, den Machern von Ruiner, wurde bei der Koch Primetime der neue Ego-Shooter Codename: Final Form mit einem Trailer präsentiert.

Wie auch andere Titel der Koch Primetime befindet sich Codename: Final Form noch in einer eher frühen Entwicklungsphase, weshalb es noch keinen Releasezeitraum gibt. Interessanterweise schlüpft man in die Rolle eines Raumschiffs, das wiederum eine künstlich erschaffene Kriegerin in den Kampf schickt. Praktischerweise kann sie unendlich oft repliziert werden und wird als Avatar genutzt. Hier seht ihr den ersten Trailer: