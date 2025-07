Coburg goes next level – Das neue Boutique Spa ist eröffnet

Ein Spa muss nicht groß sein, um nachhaltig zu wirken. Entscheidend ist, dass es mit Bedacht und Leidenschaft gestaltet ist. Im Boutique Aparthotel Chalets Coburg in Schladming ist ein besonderer Rückzugsort entstanden: das Boutique Spa Coburg – ein Geheimtipp für alle, die das Besondere suchen. Sein Credo lautet nicht höher, schneller, weiter – sondern bewusster, stilvoller, wirksamer.

Boutique statt Wellnesstempel – weil´s wirkt

Das Boutique Aparthotel Chalets Coburg verbindet Bewegung, Entspannung und Ästhetik auf besondere Weise. Wer hier urlaubt, beginnt den Tag vielleicht mit einer Yoga-Session oder einem Lauf durch die klare Bergluft. Danach geht es hinauf auf den Gipfel oder hinunter auf dem Bike-Trail – immer begleitet vom Gefühl, sich etwas Gutes zu tun. Später kehrt man zurück ins Boutique Spa, wo wohltuende Massagen und Treatments, exklusive Retreats und stilles Design Raum für Regeneration schaffen. Der Infinity-Pool öffnet den Blick auf das Dachsteinmassiv, das Gym ist 24/7 geöffnet – perfekt für alle, die auch spät noch aktiv sein wollen. Und wer einfach loslassen möchte, findet im Loungegarten zwischen Sonne und Grün einen Platz zum Sein.

Der Coburg Flow

Das Coburg spricht Menschen an, die aktiv leben und ihre Auszeit bewusst gestalten möchten. Hier zählt keine schnelllebige Wellnessmode, sondern eine Atmosphäre, die alpine Freiheit und urbanes Boutique-Feeling ganz natürlich verbindet – ohne Hektik, ohne Lärm, entspannt und klar. Der Coburg Flow ist ein Lebensgefühl, das sich nicht aufdrängt, aber lange nachwirkt.

Raum für Ruhe, Stil und Substanz

Mit viel Gespür ist mit dem neuen Spa ein Ort entstanden, der reduziert ist auf das Wesentliche – aber offen für das, was guttut. Wer hier ankommt, findet zu sich selbst zurück. Nicht weil er muss – sondern weil er kann.

Boutique Aparthotel Chalets Coburg – bewusst anders

Was das Boutique Aparthotel so besonders macht, ist nicht nur seine traumhafte Lage mit Blick über Schladming und zum Dachstein, sondern der Vibe, der hier spürbar wird. Dies beginnt beim Frühstück – serviert als liebevolles Buffet, ganz privat im Appartement oder direkt ans Bett. Hausgemacht, regional, charmant inszeniert – so schmeckt Coburg. Und es setzt sich fort in jedem der 21 Appartements für zwei bis zehn Personen: stilvolle Klarheit, großzügiger Raum und liebevolle Details. Wer selbst kocht, findet alles, was das Herz begehrt. Wer sich lieber verwöhnen lässt, hat die kulinarische Vielfalt Schladmings direkt vor der Tür.

In den Chalets Coburg bestimmen Gäste selbst den Rhythmus. Das gilt für sportliche Abenteuer genauso wie für stille Rückzugsstunden im neuen Spa, im Garten oder auf dem Balkon. Ob Sommer oder Winter, ob Wandern, Biken, Golf, Skifahren oder einfach nur Dasein: Dieses Haus versteht es, Freiheit mit Komfort zu verbinden. Nicht als Inszenierung, sondern als Haltung. Für Menschen, die das Echte suchen – und das gute Gefühl, nichts zu müssen.

Das Boutique Aparthotel Chalets Coburg sind bei Schladming Appartements buchbar, einem Anbieter exklusiver Ferienunterkünfte in der Region Schladming-Dachstein. Mit über 250 Unterkünften, vom Appartement bis zum Chalet, bietet Schladming Appartements für jeden Wunsch und jedes Anliegen das passende Zuhause auf Zeit.