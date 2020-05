Close to the Sun: Horror-Adventure erscheint morgen via GOG und Steam

Wired Productions und das italienische Studio Storm in a Teacup veröffentlichen morgen das Horror-Adventure Close to the Sun auf Steam und GOG erscheint.

Worum geht’s?

Close to the Sun ist in einer alternativen Version des 19. Jahrhunderts angesiedelt, in der der berühmte Erfinder und Futurist Nikola Tesla sein schockierendes Potential verwirklichen konnte. Das mit der Unreal Engine 4 erstellte Horror-Adventure lockt euch auf die Helios – ein gigantisches Forschungs-Schiff voller Horror und Geheimnisse. Die Heldin Rose sucht das so majestätisch wie mysteriöse Schiff nach ihrer Schwester ab. Wo ist Ada und was ist passiert? Die weiten Hallen sind wie leergefegt, der Gestank verrottenden Fleisches hängt in der Luft. Stille. Ein einzelnes Wort steht quer über den Eingang geschrieben… Quarantäne!