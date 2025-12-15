Scapade bringt auf seiner offiziellen Website viele Geschenkideen für Tech-Begeisterte im Apple-Universum. Seht hier eine Auswahl!

Über die Scapade-Produkte

Der Scapade AirPack ist ein smarter, 28-Liter-Reiserucksack, der modernes Design mit intelligenter Sicherheitstechnologie verbindet. Dank des integrierten Apple “Wo ist?”-Moduls in der Rückwand lässt sich der Rucksack direkt über iPhone, iPad oder Mac orten. Gleichzeitig sorgt ein verstecktes TSA-Schloss mit Zahlencode für diskreten Schutz bei Flugreisen, während gepolsterte Fächer für Laptops bis 16 Zoll und eine durchdachte Innenorganisation mit 18 Fächern für Ordnung sorgen.

Auch die innovative Premium-Passhülle Scapade AirPass ist mit Apple “Wo ist?” kompatibel, sodass sich der Reisepass und andere wichtige Dokumente über iPhone oder iPad jederzeit orten lassen. Gefertigt aus robusten, reisebeständigen Materialien mit schlanker, eleganter Optik, richtet sich diese Hülle an moderne Reisende, die ihre Essentials sicher organisieren und dabei stilvoll unterwegs sein wollen.

Mit dem Scapade AirLock sind Wertsachen nicht nur geschützt, sondern zusätzlich ebenfalls ganz einfach mit Apples “Wo ist?” zu finden. Die Die TSA-Komptabilität beschert auch auf Flugreisen absolute Sorglosigkeit, auch dank dem starken integrierten Akku, der bei voller Aufladung bis zu zwei Monate anhält. Bei Verlust von Gepäck muss man sich nicht auf unregelmäßige Updated des Flugunternehmens verlassen, sondern hat direkten Einblick auf den Verbleib seiner Habseligkeiten – das robuste Gehäuse schützt das Schloss zudem vor äußerlichen Einwirkungen und macht es zum perfekten Begleiter für Reisen.

Die Scapade MagCard Pro ist das perfekte Geschenk für alle, die ihre wichtigsten Karten dank integrierter Apple “Wo ist?”-Funktion jederzeit wiederfinden wollen – inklusive Tonabgabe, Standortanzeige und Verloren-Modus. Mit sicherem MagSafe-Halt und Platz für bis zu drei Karten bleibt alles schlank, elegant und immer griffbereit. Der integrierte Ständer macht sie außerdem zum idealen Begleiter für Reisen, Videoanrufe und entspanntes Streaming unterwegs.

Für Technikfans, die schon alles besitzen, hat Scapade somit die perfekten Geschenkideen parat. Und alle Unentschlossenen können mit einem Scapade-Gutschein die Beschenkten selbst entscheiden lassen, welches smarte Reise-Gadget das neue Lieblingsstück wird.