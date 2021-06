Clash of Leagues: A1 kündigt europäisches E-Sports-Format an

4 Jahre nach dem erfolgreichen Launch der A1 eSports League Austria mit über 15.000 TeilnehmerInnen 2020 weitet A1 das E-Sports Engagement mit dem neuen Clash of Leagues Format auf den internationalen Raum aus. In diesem Turnier kämpfen die SiegerInnen europäischer E-Sports Ligen und Top-Teams über die Sommermonate um den großen internationalen Titel.

Marco Harfmann, Director Marketing Communications A1 freut sich: “Mit Clash of Leagues setzen wir nicht nur den nächsten Meilenstein im E-Sport, sondern bieten den Siegern unserer Liga auch erstmalig Aufstiegsmöglichkeiten zu einem internationalen Turnierformat.“

15 Länder im gesamten CEE Raum

Zum Start von Clash of Leagues in 2021 werden die besten Teams der folgenden Ligen im ultimativen Brawl Stars Showdown antreten: A1 Adria League, A1 eSports League Austria, A1 Gaming League, Swisscom Hero League und VOKA League. Mit ihren Footprints decken die 5 Ligen insgesamt eine Zielgruppe von mehr als 141 Mio Menschen aus 15 verschiedenen Ländern ab und erreichen E-Sports Fans im gesamten CEE-Raum.

Wildcards werden vergeben

Während die Top-Teams der Ligen bereits in Kürze feststehen und einen direkten Platz für das Finale am 14. bzw. 21. August erhalten, haben die Vize-Meister sowie europäische Brawl Stars Teams noch die Chance auf Wildcards für das Finale. So können Brawl Stars Teams aus dem CEE Raum beim International Qualifier am 24. Juli 2021 um den Aufstieg kämpfen. Die Top 3 Teams des Qualifiers treffen danach in einer 3-wöchigen Gruppenphase auf die Vize-Meister und matchen sich dort um die letzten 3 Finaltickets. Kommentiert wird das Turnier von einem internationalen Caster-Team, das die besten Spieler auf ihrem Weg ins Finale begleitet.

Zum ultimativen Showdown kommt es dann beim großen Clash of Leagues Final-Event am 21. August, das im ersten Jahr in Österreich stattfinden wird. Mehr Infos dazu gibt es in Kürze. Die Anmeldung für die Qualifier ist ab 5. Juli 2021. möglich.