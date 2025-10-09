Clair Obscur: Expedition 33 bekommt ein Riesen-Update

Sandfall Interactive arbeitet an einem Clair Obscur: Expedition 33-Update mit einer neuen Umgebung, Bosskämpfen und mehr!

Neues für Clair Obscur: Expedition 33

Die Update-Details wurden zusammen mit der Nachricht geteilt, dass Clair Obscur: Expedition 33 seit seiner Veröffentlichung Anfang dieses Jahres fünf Millionen verkaufte Exemplare verkauft hat. Das Update befindet sich derzeit in der Entwicklung für alle Plattformen und wird mehrere Ergänzungen enthalten, darunter:

Eine neue, spielbare Umgebung, die die Charaktere von Expedition 33 an einen „brandneuen Ort mit neuen Begegnungen und Überraschungen für Feinde bringt, die es zu entdecken gilt“

Neue Bosskämpfe, für alle, die das Game schon durch haben

Neue Kostüme für jedes Mitglied der Expedition, „die den Spielern während ihres gesamten Abenteuers noch mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten“.

Neue Text- und UI-Spiellokalisierungen in Tschechisch, Ukrainisch, Lateinamerikanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thailändisch und Indonesisch, wodurch sich die Gesamtzahl der unterstützten Sprachen auf 19 erhöht

Außerdem „gibt es noch mehr Überraschungen, auf die sich die Fans freuen können“

„Die Resonanz auf unser Spiel war geradezu unglaublich“, sagte Guillaume Broche, Kreativdirektor von Clair Obscur: Expedition 33 bei Sandfall Interactive. „Wir haben jahrelang an unserem Traumprojekt gearbeitet, und zu wissen, dass es bei Fans auf der ganzen Welt auf so kraftvolle Weise Anklang gefunden hat, ist sowohl wunderbar als auch überwältigend. Wir sind unseren Fans so dankbar für ihre Liebe zu der Welt, die wir geschaffen haben, für das Teilen ihrer eigenen Fankunst und Musikcover, dafür, dass sie ihre besten Baguette-Cosplays zu Kongressen tragen und dass sie unser Spiel unglaublich unterstützen. Wir hoffen, dass das Update, an dem wir arbeiten, als ‚Dankeschön‘ an diese Fans für ihre Unterstützung dient – bitte haben Sie etwas Geduld, während unser Team hart daran arbeitet, Ihnen etwas zu bringen, das das Warten wert ist.“