Civilization VII kommt nun auch auf Apple Arcade

Bald wird der Apple Arcade-Dienst des Apple App Stores ein weiteres Spiel bekommen, nämlich Civilization VII. Im Februar ist es so weit!

Hey, Civilization 7

Apple gab am Mittwoch bekannt, dass Sid Meiers Civilization VII fast genau ein Jahr nach dem Start erscheinen wird. Das Spiel ist bereits für Apple-Geräte verfügbar, aber seine Ankunft auf Apple Arcade wird eine Premiere sein. Am 5. Februar 2026 ist es so weit! „Kostenlos (für Apple Arcade-Abonnenten)“ könnte angesichts seiner gemischten Bewertungen ein sehr guter Preis für das Spiel sein. Eine häufige Beschwerde ist die Art und Weise, wie es mit Übergängen zwischen Epochen umgeht. Andererseits wird seine Grafik von den meisten gelobt. Es gibt sogar eine VR-Version! Die Apple Arcade Edition von Civilization 7 soll am 5. Februar erscheinen. Es wird auf Mac, iPhone und iPad spielbar sein.