Civilization 6 kommt nun auch auf Android

Aspyr hat Civilization 6 vor zwei Jahren auf das iPad gebracht. Nun dürfen sich auch Android-Fans freuen, denn das Spiel ist im Google Play Store!

Civilization 6 + Android: Endlich!

Aspyr hat das volle Spiel nun endlich auch auf die Android-Plattform portiert. Das ist also keine Mobilversion oder ein sonstiger Abklatsch der Serie, nein, der Titel ist ein echtes Civ und noch dazu Free-to-Try. Das Ziel des Spiels ist es, eure eigene Zivilisation zu gründen und so zu erweitern, dass ihr die anderen Zivilisationen besiegt. Dies kann auf vielerlei Weise geschehen, etwa durch Kampf, durch den Sieg der Wissenschaft oder einige andere Siegbedingungen. Diese Freiheit bietet nur ein echtes Spiel frisch vom PC, und das ist nun mal Civilization 6.

Das bedeutet auch, dass ihr sämtliche Menüs, Optionen, Anführerfiguren, Reporte, Einheiten, Wunder und mehr auch auf eurem Tablet (oder Smartphone, wenn ihr wollt) vorfindet. So wie es auch für das iPad beziehungsweise Apple-Geräte ist, könnt ihr die ersten 60 Züge in Civilization 6 gratis spielen. Danach wird ein In-App-Kauf fällig, der 21,99 Euro kostet. Das Rise and Fall-Paket kostet dann nochmals 32,99 Euro – das ist zwar günstiger als auf dem PC, aber dennoch ein ordentlicher Batzen Geld. Voraussetzung ist natürlich ein aktuelles Android-Gerät – was haltet ihr von dem Release?